https://tr.sputniknews.com/20220423/rusya-abd-moskovayi-nukleer-silah-kullanmakla-suclamak-icin-provokasyonlar-hazirliyor-1055790458.html
Rusya: ABD, Moskova'yı nükleer silah kullanmakla suçlamak için provokasyonlar hazırlıyor
Rusya: ABD, Moskova'yı nükleer silah kullanmakla suçlamak için provokasyonlar hazırlıyor
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, ABD'nin Rus tarafını kimyasal, biyolojik ve taktik nükleer silah... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T11:53+0300
2022-04-23T11:53+0300
2022-04-23T12:05+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
kimyasal
kimyasal saldırı
kimyasal saldırı provokasyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055318116_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_26159da76b4a00fe3052e88d77d802fe.jpg
Kirillov, "Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Rus tarafını kimyasal, biyolojik ve taktik nükleer silah kullanmakla suçlamak için provokasyonlar hazırladığına dair bilgilere sahip. ABD'nin bu planı, Rusya'nın özel askeri harekattaki başarılarına verilen bir tepki niteliğinde. Bu yılın Mart ve Nisan aylarında Batılı ülkelerin yönetimleri tarafından Rusya'nın kitle imha silahı kullanma olasılığı hakkında düzenli olarak provokatif açıklamalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.ABD'nin daha önce birçok kez diğer ülkeleri nükleer veya biyolojik silah kullanma suçlamaları yönelttiğini anımsatan Kirillov, bunun en bilindik örneğinin 2003 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın Irak'ın işgaline yol açan Bağdat'a yönelik suçlamaları olduğunun altını çizdi.'Ukrayna, Rus mevzilerine kimyasal saldırı düzenledi'Kirillov, Ukrayna ordusunun 21 Nisan'da Rus ordusunun Ukrayna'daki mevzilerine İHA'larla toksik madde fırlattığını belirtti.Kirillov, "Toksik maddelerin hedefe çarpması sonucunda kimyasal tepkime olacağı, bunun da konvansiyonel silah listelerinde yer almayan toksik maddelerin yayılmasına ve patlamaya yol açacağı planlanıyordu" dedi.Rus mevzilerine fırlatılan kapsüllerin içeriğiyle ilgili olarak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından akredite edilmiş Rusya Savunma Bakanlığı'nın 27. Bilim Merkezi laboratuvarında kimyasal analiz yapılacağını kaydeden Kirillov, analiz sonuçlarının OPCW'nin teknik sekreterliğine gönderileceğini söyledi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055318116_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_120f3f81edd74af9378be66bb763e09d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, kimyasal, kimyasal saldırı, kimyasal saldırı provokasyonu
Rusya: ABD, Moskova'yı nükleer silah kullanmakla suçlamak için provokasyonlar hazırlıyor
11:53 23.04.2022 (güncellendi: 12:05 23.04.2022) Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, ABD'nin Rus tarafını kimyasal, biyolojik ve taktik nükleer silah kullanmakla suçlamak için provokasyonlar hazırladığını söyledi.
Kirillov, "Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Rus tarafını kimyasal, biyolojik ve taktik nükleer silah kullanmakla suçlamak için provokasyonlar hazırladığına dair bilgilere sahip. ABD'nin bu planı, Rusya'nın özel askeri harekattaki başarılarına verilen bir tepki niteliğinde. Bu yılın Mart ve Nisan aylarında Batılı ülkelerin yönetimleri tarafından Rusya'nın kitle imha silahı kullanma olasılığı hakkında düzenli olarak provokatif açıklamalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin daha önce birçok kez diğer ülkeleri nükleer veya biyolojik silah kullanma suçlamaları yönelttiğini anımsatan Kirillov, bunun en bilindik örneğinin 2003 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın Irak'ın işgaline yol açan Bağdat'a yönelik suçlamaları olduğunun altını çizdi.
'Ukrayna, Rus mevzilerine kimyasal saldırı düzenledi'
Kirillov, Ukrayna ordusunun 21 Nisan'da Rus ordusunun Ukrayna'daki mevzilerine İHA'larla toksik madde fırlattığını belirtti.
Kirillov, "Toksik maddelerin hedefe çarpması sonucunda kimyasal tepkime olacağı, bunun da konvansiyonel silah listelerinde yer almayan toksik maddelerin yayılmasına ve patlamaya yol açacağı planlanıyordu" dedi.
Rus mevzilerine fırlatılan kapsüllerin içeriğiyle ilgili olarak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından akredite edilmiş Rusya Savunma Bakanlığı'nın 27. Bilim Merkezi laboratuvarında kimyasal analiz yapılacağını kaydeden Kirillov, analiz sonuçlarının OPCW'nin teknik sekreterliğine gönderileceğini söyledi.