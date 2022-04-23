İlber Ortaylı'dan Andımız açıklaması: Neden kaldırıldı anlamış değiliz

"Atatürk nasıl bir gençlik istiyordu? Bu çok açık. “Andımız”da cevabı var: “Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.” Neden kaldırdı anlamış değiliz. Sizlere İyi bayramlar diliyorum ve andımızdaki deyişleri unutmamanızı temenni ediyorum."