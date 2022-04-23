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İlber Ortaylı'dan Andımız açıklaması: Neden kaldırıldı anlamış değiliz
İlber Ortaylı'dan Andımız açıklaması: Neden kaldırıldı anlamış değiliz
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, 23 Nisan'ı kutlarken sözü 'Andımız'a getirdi ve "Neden kaldırıldı anlamış değiliz" dedi. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
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İlber Ortaylı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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ilber ortaylı, andımız

İlber Ortaylı'dan Andımız açıklaması: Neden kaldırıldı anlamış değiliz

23:08 23.04.2022
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AA
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Sosyal medyadan bir paylaşım yapan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, 23 Nisan'ı kutlarken sözü 'Andımız'a getirdi ve "Neden kaldırıldı anlamış değiliz" dedi.
İlber Ortaylı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Atatürk nasıl bir gençlik istiyordu? Bu çok açık. “Andımız”da cevabı var: “Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.” Neden kaldırdı anlamış değiliz. Sizlere İyi bayramlar diliyorum ve andımızdaki deyişleri unutmamanızı temenni ediyorum."
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