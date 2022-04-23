Türkiye
CANLI | Zelenskiy: Kiev, Rusya'nın çözüm önerisine verilecek yanıt üzerinde çalışıyor
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220423/meclis-baskani-sentop-hdpli-garo-paylanin-1915-olaylarina-dair-yasa-teklifini-iade-etti-1055797469.html
Meclis Başkanı Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iade etti
Meclis Başkanı Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iade etti
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın yasa teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T21:44+0300
2022-04-23T21:44+0300
politika
garo paylan
1915 olayları
hdp
tbmm
mustafa şentop
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043665575_0:27:1201:702_1920x0_80_0_0_dd4d6b42fffd7ed1eecba82fb90623ac.jpg
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın yasa teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.HDP'li Garo Paylan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, 'Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması' adını taşıyordu.Garo Paylan’ın, söz konusu yasa teklifini Cuma günü mesai saati bitimine yakın verdiği, Meclis Başkanı Şentop’un da 23 Nisan özel oturumu sırasında iade yazısını yazdığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220423/mhp-grup-baskanvekili-akcay-eski-sisteme-donme-arzusu-siyasi-gericiliktir-1055793786.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043665575_114:0:1085:728_1920x0_80_0_0_a970bf55b25439e2e3abd305f926e8ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
garo paylan, 1915 olayları, hdp, tbmm, mustafa şentop

Meclis Başkanı Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iade etti

21:44 23.04.2022
© DHATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın yasa teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın yasa teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

HDP'li Garo Paylan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, 'Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması' adını taşıyordu.

Garo Paylan’ın, söz konusu yasa teklifini Cuma günü mesai saati bitimine yakın verdiği, Meclis Başkanı Şentop’un da 23 Nisan özel oturumu sırasında iade yazısını yazdığı öğrenildi.
Erkan Akçay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
TÜRKİYE
MHP Grup Başkanvekili Akçay: Eski sisteme dönme arzusu, siyasi gericiliktir
16:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала