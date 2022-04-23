Meclis Başkanı Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iade etti

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın yasa teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.



HDP'li Garo Paylan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, 'Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması' adını taşıyordu.



Garo Paylan’ın, söz konusu yasa teklifini Cuma günü mesai saati bitimine yakın verdiği, Meclis Başkanı Şentop’un da 23 Nisan özel oturumu sırasında iade yazısını yazdığı öğrenildi.