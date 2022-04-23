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https://tr.sputniknews.com/20220423/nijeryada-petrol-rafinerisinde-meydana-gelen-patlamada-100-kisi-hayatini-kaybetti-1055797137.html
Nijerya'da petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 100 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 100 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T20:46+0300
2022-04-23T20:46+0300
dünya
nijerya
patlama
petrol
rafineri
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Nijerya Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah, yaptığı açıklamada, dün gece Rivers eyaletinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama yaşandığını belirtti.Opiah, patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişinin yanarak can verdiğini ifade etti.Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı.Nijerya'nın Rivers eyaletinde Ekim 2021'de de yine yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama olmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220422/afganistanin-kunduz-vilayetinde-camide-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1055776909.html
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nijerya, patlama, petrol, rafineri

Nijerya'da petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 100 kişi hayatını kaybetti

20:46 23.04.2022
© AFP 2022 / PIUS UTOMI EKPEINijerya ordusu
Nijerya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / PIUS UTOMI EKPEI
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Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Nijerya Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah, yaptığı açıklamada, dün gece Rivers eyaletinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama yaşandığını belirtti.
Opiah, patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişinin yanarak can verdiğini ifade etti.
Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.
Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı.
Nijerya'nın Rivers eyaletinde Ekim 2021'de de yine yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama olmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.
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