https://tr.sputniknews.com/20220423/novak-djokovic-bu-yilki-ilk-finaline-sirbistan-acikta-cikacak-1055798475.html
Novak Djokovic, bu yılki ilk finaline Sırbistan Açık'ta çıkacak
Novak Djokovic, bu yılki ilk finaline Sırbistan Açık'ta çıkacak
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Sırbistan Açık Tenis Turnuvası'nda Karen Khachanov'u 2-1 yenerek finale yükseldi. 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T23:06+0300
2022-04-23T23:06+0300
2022-04-23T23:06+0300
spor
novak djokovic
sırbistan
tenis
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Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Djokovic ile dünya 26 numarası Khachanov karşılaştı.Sırp tenisçi, bir saat 59 dakika süren maçta Rus rakibini 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.Turnuvayı daha önce iki kez kazanan Djokovic, bu yılki ilk şampiyonluğuna ulaşabilmek için yarın finalde dünya 8 numarası Andrey Rublev ile karşılaşacak.Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, yeni tip koronavirüs aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası için gittiği Avustralya'dan sınır dışı edilmişti. 34 yaşındaki tenisçi, ABD'deki aşı kısıtlamalarından dolayı Indian Wells Masters ile Miami Açık Masters turnuvalarına da katılamamıştı. Djokovic, bu yıl Dubai Tenis Şampiyonası'na çeyrek finalde, Monte Carlo Masters'a ise ilk turda veda etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220421/wimbledon-rus-ve-belaruslu-teniscilerin-turnuvalara-katilimini-yasakladi-1055730592.html
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Novak Djokovic, bu yılki ilk finaline Sırbistan Açık'ta çıkacak
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Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Sırbistan Açık Tenis Turnuvası'nda Karen Khachanov'u 2-1 yenerek finale yükseldi.
Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Djokovic ile dünya 26 numarası Khachanov karşılaştı.
Sırp tenisçi, bir saat 59 dakika süren maçta Rus rakibini 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Turnuvayı daha önce iki kez kazanan Djokovic, bu yılki ilk şampiyonluğuna ulaşabilmek için yarın finalde dünya 8 numarası Andrey Rublev ile karşılaşacak.
Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, yeni tip koronavirüs aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası için gittiği Avustralya'dan sınır dışı edilmişti. 34 yaşındaki tenisçi, ABD'deki aşı kısıtlamalarından dolayı Indian Wells Masters ile Miami Açık Masters turnuvalarına da katılamamıştı. Djokovic, bu yıl Dubai Tenis Şampiyonası'na çeyrek finalde, Monte Carlo Masters'a ise ilk turda veda etmişti.