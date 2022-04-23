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Orman Genel Müdürü: Bu yıl 20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacağız
Orman Genel Müdürü: Bu yıl 20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacağız
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Özellikle hava araçları noktasında bu yıl geçen yıla göre daha fazla hava aracını çalıştırmış ve kullanmış olacağız. 20... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T17:15+0300
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Karacabey, Milli Türk Talebe Birliği tarafından Kahramanmaraş'ta oluşturulan Kudüs Hatıra Ormanı'nın fidan dikim töreni sonrası gazetecilere, "geçen yıl sadece orman yangınları değil diğer doğal afetlerin de yaşandığını" söyledi.Yaşanan olumsuzlukların iklim değişikliğinin sonuçları arasında yer aldığını anlatan Karacabey, şunları kaydetti:Kurum olarak orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bu yılki hazırlıkların tamamlama aşamasında olduğunu aktaran Karacabey, "Özellikle hava araçları noktasında bu yıl geçen yıla göre daha fazla hava aracını çalıştırmış ve kullanmış olacağız. 20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacağız. Geçtiğimiz yıl helikopter sayımız 39'du bu yıl 55'e çıkardık. İnşallah bu hava araçları 1 Mayıs'tan itibaren peyderpey görevlerinin başında olacak." diye konuştu."Hazırlıkların sadece hava araçlarıyla sınırlı olmadığını" belirten Karacabey, yangınla mücadele konusunda kamuoyunda yanlış algılar olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
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orman, yangın, yangın söndürme

Orman Genel Müdürü: Bu yıl 20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacağız

17:15 23.04.2022
© İHAAntalya’da sazlık alan ve tarım arazilerinde yangın
Antalya’da sazlık alan ve tarım arazilerinde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2022
© İHA
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Özellikle hava araçları noktasında bu yıl geçen yıla göre daha fazla hava aracını çalıştırmış ve kullanmış olacağız. 20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacağız. Geçtiğimiz yıl helikopter sayımız 39'du bu yıl 55'e çıkardık" dedi.
Karacabey, Milli Türk Talebe Birliği tarafından Kahramanmaraş'ta oluşturulan Kudüs Hatıra Ormanı'nın fidan dikim töreni sonrası gazetecilere, "geçen yıl sadece orman yangınları değil diğer doğal afetlerin de yaşandığını" söyledi.

Yaşanan olumsuzlukların iklim değişikliğinin sonuçları arasında yer aldığını anlatan Karacabey, şunları kaydetti:
"Bütün dünyada sellerin, su baskınlarının yaşanacağı, ifade ediliyordu. Bunlar afet, bu afetlerden tamamen korunmak ve yaşanmasını engellemek mümkün değil. Biz en aza indirmek ve hazırlıklı olmak için çalışıyoruz. Ülke olarak bizler de yaşanması muhtemel orman yangınlarına doğru hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl bildiğiniz gibi 15 gün süren ve ülkemizin 54 ilinde 747 orman yangınıyla mücadele ettik. Çok zor bir zaman geçti ve yaklaşık 140 bin hektar ormanımız zarar gördü. Aynı döneme baktığınızda İtalya, İspanya, Yunanistan'da ve Avrupa'da çok büyük orman yangınları oldu. Amerika'da aynı dönemde başlayan yangınlar tam 105 gün sürdü. Bu sürede yaklaşık 1,5 milyon orman alanı kül oldu gitti."
Kurum olarak orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bu yılki hazırlıkların tamamlama aşamasında olduğunu aktaran Karacabey, "Özellikle hava araçları noktasında bu yıl geçen yıla göre daha fazla hava aracını çalıştırmış ve kullanmış olacağız. 20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacağız. Geçtiğimiz yıl helikopter sayımız 39'du bu yıl 55'e çıkardık. İnşallah bu hava araçları 1 Mayıs'tan itibaren peyderpey görevlerinin başında olacak." diye konuştu.
"Hazırlıkların sadece hava araçlarıyla sınırlı olmadığını" belirten Karacabey, yangınla mücadele konusunda kamuoyunda yanlış algılar olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Kaliforniya'da 105 gün süren yangında 170 hava aracı çalıştı. Ama ülkemizde 15 günde 747 yangın söndürüldü. Bu hava araçlarının yanında kara birliklerimizin de yetişmiş insan gücümüzün ve işini severek yapan, ormanı söndürmeyi vatan savunması olarak gören gayretli ekibin çalışmasıyla gerçekleşti. İnşallah bu yıl kara savunması ekibimize 5 bin kişi daha dahil ediyoruz. Ayrıca sadece kendi ekibimiz değil, orman yangın gönüllüleri de aramıza katılıyor. Geçen yıl 13 bin olan gönüllü sayısı 90 bini geçti. Gönüllü sayımızın 100 bini geçmesini hedefliyoruz. Bu yıl ilk defa Adalet Bakanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile bu yıl ilk defa cezasını açık cezaevlerinde çeken mahkumları da orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında çalıştıracağız. Bütün bunlarla beraber yangınlarda en önemli unsurlardan birisi erken haber alınması ve erken müdahale edilmesidir. 2020 yılında ilk defa kullanmaya başladığımız İHA'larımızın bu yıl sayısını artıracağız ve 8'e çıkarıyoruz. Yangınları daha erken haber alıp daha kısa sürede müdahale etme imkanımız olacak."
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