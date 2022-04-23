https://tr.sputniknews.com/20220423/orman-genel-muduru-bu-yil-20-ucak-ve-55-helikopter-ile-calisacagiz-1055794361.html

Orman Genel Müdürü: Bu yıl 20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacağız

Orman Genel Müdürü: Bu yıl 20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacağız

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Özellikle hava araçları noktasında bu yıl geçen yıla göre daha fazla hava aracını çalıştırmış ve kullanmış olacağız. 20... 23.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-23T17:15+0300

2022-04-23T17:15+0300

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Karacabey, Milli Türk Talebe Birliği tarafından Kahramanmaraş'ta oluşturulan Kudüs Hatıra Ormanı'nın fidan dikim töreni sonrası gazetecilere, "geçen yıl sadece orman yangınları değil diğer doğal afetlerin de yaşandığını" söyledi.Yaşanan olumsuzlukların iklim değişikliğinin sonuçları arasında yer aldığını anlatan Karacabey, şunları kaydetti:Kurum olarak orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bu yılki hazırlıkların tamamlama aşamasında olduğunu aktaran Karacabey, "Özellikle hava araçları noktasında bu yıl geçen yıla göre daha fazla hava aracını çalıştırmış ve kullanmış olacağız. 20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacağız. Geçtiğimiz yıl helikopter sayımız 39'du bu yıl 55'e çıkardık. İnşallah bu hava araçları 1 Mayıs'tan itibaren peyderpey görevlerinin başında olacak." diye konuştu."Hazırlıkların sadece hava araçlarıyla sınırlı olmadığını" belirten Karacabey, yangınla mücadele konusunda kamuoyunda yanlış algılar olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

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orman, yangın, yangın söndürme