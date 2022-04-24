https://tr.sputniknews.com/20220424/bakan-donmezin-iddiasi-yapilan-incelemeler-sonucu-o-gun-evin-elektrigi-varmis-1055811972.html

Bakan Dönmez’in iddiası: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış

Bakan Dönmez’in iddiası: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün ziyaret ettiği, 4 aydır evlerindeki elektriğin kesik olduğu aileye ilişkin açıklama... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T21:41+0300

2022-04-24T21:41+0300

2022-04-24T21:58+0300

politika

türkiye

fatih dönmez

kemal kılıçdaroğlu

elektrik

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun dün ziyaret ettiği 3 çocuklu aile hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.Söz konusu evde elektriklerin 4 aydır kesik olduğunu yalanlayan Dönmez, “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu ise Dönmez'in söz konusu açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220424/kilicdaroglu-esiyle-birlikte-4-aydir-elektrigi-kesik-olan-3-cocuklu-bir-aileyi-ziyaret-etti-1055800136.html

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türkiye, fatih dönmez, kemal kılıçdaroğlu, elektrik