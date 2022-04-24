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Bakan Dönmez’in iddiası: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış
Bakan Dönmez’in iddiası: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün ziyaret ettiği, 4 aydır evlerindeki elektriğin kesik olduğu aileye ilişkin açıklama... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T21:41+0300
2022-04-24T21:58+0300
politika
türkiye
fatih dönmez
kemal kılıçdaroğlu
elektrik
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun dün ziyaret ettiği 3 çocuklu aile hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.Söz konusu evde elektriklerin 4 aydır kesik olduğunu yalanlayan Dönmez, “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu ise Dönmez'in söz konusu açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220424/kilicdaroglu-esiyle-birlikte-4-aydir-elektrigi-kesik-olan-3-cocuklu-bir-aileyi-ziyaret-etti-1055800136.html
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türkiye, fatih dönmez, kemal kılıçdaroğlu, elektrik

Bakan Dönmez’in iddiası: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış

21:41 24.04.2022 (güncellendi: 21:58 24.04.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün ziyaret ettiği, 4 aydır evlerindeki elektriğin kesik olduğu aileye ilişkin açıklama yaptı. Elektriğin kesik olmadığını iddia eden Bakan Dönmez, “Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış” şeklinde konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun dün ziyaret ettiği 3 çocuklu aile hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
Söz konusu evde elektriklerin 4 aydır kesik olduğunu yalanlayan Dönmez, “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen anlar oldu dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte 4 aydır elektriği kesik olan 3 çocuklu bir aileyi ziyaret etti
00:50
Kılıçdaroğlu ise Dönmez'in söz konusu açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!"
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