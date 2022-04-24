Bakan Dönmez’in iddiası: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış
21:41 24.04.2022 (güncellendi: 21:58 24.04.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
© AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün ziyaret ettiği, 4 aydır evlerindeki elektriğin kesik olduğu aileye ilişkin açıklama yaptı. Elektriğin kesik olmadığını iddia eden Bakan Dönmez, “Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış” şeklinde konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun dün ziyaret ettiği 3 çocuklu aile hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
Söz konusu evde elektriklerin 4 aydır kesik olduğunu yalanlayan Dönmez, “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” ifadelerini kullandı.
Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz?— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 24, 2022
Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?
Kılıçdaroğlu ise Dönmez'in söz konusu açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!"
Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım! https://t.co/djk7HlA0id— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 24, 2022