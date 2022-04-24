https://tr.sputniknews.com/20220424/diyarbakirda-yagmur-duasi-yapildi-1055810957.html

Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı

Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle yağmur duası edildi. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T19:06+0300

2022-04-24T19:06+0300

2022-04-24T19:06+0300

türkiye

diyarbakır

bağlar

yağmur duası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055810932_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_418ce7be4f083598d284dab92899e468.jpg

Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) öncülüğünde ikindi namazı öncesinde Batıkent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar yağmur duası yaptı.Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şenlik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yağış sıkıntısı yaşandığı için yağmur duasına çıktıklarını söyledi.İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve tarımsal üretim için yağışın önemine değinen Şenlik, "İslam toplumunda yağmur kesildiği zaman yağmur namazı, yağmur duası diye bir sünnet vardır. İnsanlar da böyle sahaya çıkarlar ve tövbelerini tazelerler. Allah'ın onların tövbesini kabul edip, gök kapılarını açmasını beklerler." dedi.Birliğin genel sekreteri Mehmet Özer de ramazan ayının son gününe kadar camilerde ve medreselerde yağmur yağması için dua etmeye devam edeceklerini söyledi.

türkiye

diyarbakır

bağlar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, bağlar, yağmur duası