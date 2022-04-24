https://tr.sputniknews.com/20220424/fransa-ligue-1de-sampiyon-paris-saint-germain--1055801903.html
Fransa Ligue 1'de şampiyon Paris Saint-Germain
Fransa Ligue 1'de şampiyon Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain, Lens ile 1-1 berabere kalarak Fransa Ligue 1'de 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T06:24+0300
2022-04-24T06:24+0300
2022-04-24T06:25+0300
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Fransa Ligue 1'in 34. haftasında PSG, Lens ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Lens, 57. dakikada Kevin Danso'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken 68. Neymar'ın asistiyle Arjantinli yıldız Lionel Messi ağları havalandırdı.Konuk ekibin tek golünü ise 88. dakikada Jean kaydetti.Bu sonuçla birlikte PSG, 78 puanla mutlu sona ulaştı. Lens'in puanı ise 54 oldu.En çok şampiyon olan takım ünvanı Öte yandan Paris ekibi, Ligue 1'in son 10 sezonunda 8. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Tarihinde 10. kez kupayı kazanan PSG, St. Etienne ile şampiyonluk sayılarını da eşitlemiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220314/psg-taraftarlarindan-antrenmanda-protesto-1054712503.html
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Fransa Ligue 1'de şampiyon Paris Saint-Germain
06:24 24.04.2022 (güncellendi: 06:25 24.04.2022) Abone ol
Paris Saint-Germain, Lens ile 1-1 berabere kalarak Fransa Ligue 1'de 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Fransa Ligue 1'in 34. haftasında PSG, Lens ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Lens, 57. dakikada Kevin Danso'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken 68. Neymar'ın asistiyle Arjantinli yıldız Lionel Messi ağları havalandırdı.
Konuk ekibin tek golünü ise 88. dakikada Jean kaydetti.
Bu sonuçla birlikte PSG, 78 puanla mutlu sona ulaştı. Lens'in puanı ise 54 oldu.
En çok şampiyon olan takım ünvanı
Öte yandan Paris ekibi, Ligue 1'in son 10 sezonunda 8. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Tarihinde 10. kez kupayı kazanan PSG, St. Etienne ile şampiyonluk sayılarını da eşitlemiş oldu.