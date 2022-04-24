https://tr.sputniknews.com/20220424/fransada-secmenler-sandik-basinda-cumhurbaskanligi-seciminin-2-turu-icin-oy-verme-islemi-basladi-1055803132.html

Fransa'da seçmenler sandık başında: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için oy verme işlemi başladı

Fransa'da seçmenler sandık başında: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için oy verme işlemi başladı

Fransa'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Görevdeki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T09:35+0300

2022-04-24T09:35+0300

2022-04-24T09:44+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

marine le pen

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1055803085_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_8d6d18d275dba70d7dde737a306202b0.jpg

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, ilk turda oyların yüzde 27.6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yüzde 23.4’ünü alan aşırı sağcı aday Marine Le Pen yarışıyor.Oy kullanma işlemi, Fransa'nın ana kara topraklarında yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.Seçmen sayısının 48.7 milyon olduğu ülkede seçimin galibi, 5 yıl boyunca Fransa'yı yönetecek yeni cumhurbaşkanı olacak.Araştırma şirketleri ve ajanslar, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.Seçimi kazanan aday, 13 Mayıs tarihine kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

https://tr.sputniknews.com/20220419/fransa-basbakani-castex-macron-kazanirsa-istifa-edecegiz-1055672821.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, emmanuel macron, marine le pen, seçim