https://tr.sputniknews.com/20220424/fransada-secmenler-sandik-basinda-cumhurbaskanligi-seciminin-2-turu-icin-oy-verme-islemi-basladi-1055803132.html
Fransa'da seçmenler sandık başında: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için oy verme işlemi başladı
Fransa'da seçmenler sandık başında: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için oy verme işlemi başladı
Fransa'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Görevdeki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T09:35+0300
2022-04-24T09:35+0300
2022-04-24T09:44+0300
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fransa
emmanuel macron
marine le pen
seçim
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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, ilk turda oyların yüzde 27.6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yüzde 23.4’ünü alan aşırı sağcı aday Marine Le Pen yarışıyor.Oy kullanma işlemi, Fransa'nın ana kara topraklarında yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.Seçmen sayısının 48.7 milyon olduğu ülkede seçimin galibi, 5 yıl boyunca Fransa'yı yönetecek yeni cumhurbaşkanı olacak.Araştırma şirketleri ve ajanslar, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.Seçimi kazanan aday, 13 Mayıs tarihine kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.
https://tr.sputniknews.com/20220419/fransa-basbakani-castex-macron-kazanirsa-istifa-edecegiz-1055672821.html
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Fransa'da seçmenler sandık başında: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için oy verme işlemi başladı
09:35 24.04.2022 (güncellendi: 09:44 24.04.2022) Abone ol
Fransa'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Görevdeki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasındaki seçim için oy verme işlemi başladı.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, ilk turda oyların yüzde 27.6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yüzde 23.4’ünü alan aşırı sağcı aday Marine Le Pen yarışıyor.
Oy kullanma işlemi, Fransa'nın ana kara topraklarında yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.
Seçmen sayısının 48.7 milyon olduğu ülkede seçimin galibi, 5 yıl boyunca Fransa'yı yönetecek yeni cumhurbaşkanı olacak.
Araştırma şirketleri ve ajanslar, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.
Seçimi kazanan aday, 13 Mayıs tarihine kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.