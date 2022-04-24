Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220424/imamoglu-duyuyorum-ki-is-yasamima-kadar-derinlemesine-arastirma-icine-giriyorlar-1055804123.html
İmamoğlu: Duyuyorum ki iş yaşamıma kadar derinlemesine araştırma içine giriyorlar
İmamoğlu: Duyuyorum ki iş yaşamıma kadar derinlemesine araştırma içine giriyorlar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Duyuyorum ki Ekrem İmamoğlu'nun iş yaşamına kadar derinlemesine araştırmaların içine giriyorlar... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T10:14+0300
2022-04-24T10:14+0300
politika
ekrem imamoğlu
ibb
içişleri bakanlığı
soruşturma
teftiş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055613991_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7b5d63e7b809efe9d403d1b0e2d4bd3d.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin sorularını yanıtladı.İmamoğlu, MOBESE görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin olarak, "Asla peşini bırakmayacağım. Mesulü kim ise bulmak konusunda yıllar da geçse kişi olarak devam edeceğim" açıklamasını yaptı.'Milletimize veremeyeceğimiz hesabımız yok' İmamoğlu '100'e yakın kişinin İstanbul'u araştırdığını' belirtti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:'Asla peşini bırakmayacağım'İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği esnada çeline MOBESE kayıtlarının yayınlanması ile ilgili ise şunları kaydetti:'Biz hizmetlerimize zammı minimumda tutmaya çalışıyoruz'Ekonomide yaşanan krizin özellikle İstanbul'a da bir hayli fazla yansıdığına dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbul'da hayatta kalma mücadelesi var. Biz Halk Ekmek olarak 700 bin seviyelerinde üretim yaparken şu an 1 milyon 600 binlere çıkmak zorunda kalıyoruz. Ucuz ekmeğe ilgi neden bu kadar arttı? Ekmek en temel, en ucuza evine götürebileceği gıdası. Bu kadar yoksulluğun olduğu süreçte maliyetlerin artışı noktasında herkes kendi gelirinden hesapla başka maliyetleri de arttırıyorlar. Elektrik faturası 3 kat artsa da kira belki yüzde 50-60 artıyor ama var olanı bile ödeyemeyecek durumdaki insanlar o artışa tahammül bile edemiyor. Bizim manevi çağrı yapmanın dışında bu alanda bir yetkimiz yok. Özel sektör dengesi ile yürüyen bir mesele. Keşke yetkimiz olsa müdahale edebilsek. Biz hizmetlerimize zammı minimumda tutmaya çalışıyoruz vatandaşımızın sırtına yük binmesin diye. Ama esas ekonomiyi yönetenler bu ülkeye kötülük yapmayacak. Hükümeti yönetenler bu ülkenin gerçek meseleleri üzerine odaklanacaklar seçimi nasıl kazanırım diyerek ülkeyi perişan etmeyecekler" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220414/bakan-soylu-ibb-teftisi-sorusturmasi-devam-ediyor-1055571648.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055613991_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0ab0a2e005b648b4a2d71dd2b16f16fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, ibb, içişleri bakanlığı, soruşturma, teftiş

İmamoğlu: Duyuyorum ki iş yaşamıma kadar derinlemesine araştırma içine giriyorlar

10:14 24.04.2022
© IBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© IBB/ONUR GUNAL
Abone olTelegram
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Duyuyorum ki Ekrem İmamoğlu'nun iş yaşamına kadar derinlemesine araştırmaların içine giriyorlar. Milletimize veremeyeceğimiz hesabımız yok” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, MOBESE görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin olarak, "Asla peşini bırakmayacağım. Mesulü kim ise bulmak konusunda yıllar da geçse kişi olarak devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

'Milletimize veremeyeceğimiz hesabımız yok'

İmamoğlu '100'e yakın kişinin İstanbul'u araştırdığını' belirtti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Açılan soruşturmaların kaynağını hepiniz biliyorsunuz. İstanbul'da İBB'de sayı verildi. O sayı verildikten sonra 6-7 ay geçti. 557 terörist diye bağıran bir bakanın feryadından sonra 6-7 ay geçmiş ortada bir şey yok. 3-5 kişi ki bir kısmı bizden önceki dönemde alınmış insanlar ile ilgili bir takım sicil raporları geldi. Onun dışında bir şey yok. ‘Bir şey bulamadık, başka yerlere saldırır' deyip farklı uzmanların, farklı kurumlardan kişilerin taşınarak neredeyse 100'e yakın insan İstanbul'u araştırıyor. Hatta duyuyorum ki Ekrem İmamoğlu'nun iş yaşamına kadar derinlemesine araştırmaların içine giriyorlar. Milletimize veremeyeceğimiz hesabımız yok. Hesap vereceğimiz an gelirse de çıkar veririz. Yeter ki adil sorgulamalar, araştırmalar olsun. Her şeye rağmen İBB'ye gelen teftiş yapan devletimizin saygın müfettişlerine güveniyorum. Teftiş edilmek için bizim için gereklidir, zaruridir yeter ki adil olsun."

'Asla peşini bırakmayacağım'

İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği esnada çeline MOBESE kayıtlarının yayınlanması ile ilgili ise şunları kaydetti:
"Çok kötü bir karar verdi valilik. Süreci takip ediyoruz. Soruşturmaya yer yoktur anlamında bir karar verdi. Kötü bir karardır. Kişilik haklarımıza, özgürlüklerimize bir müdahaledir. Asla peşini bırakmayacağım. Mesulü kim ise bulmak konusunda yıllar da geçse kişi olarak devam edeceğim. Küçük diye görülen meselelerin arkasında çok büyük şeyler çıkabilir. Bugün bertaraf etmesek yarın başka belalar açabilir. Kötü niyetli kötü akıllı her makamı her gücü bu tarz kötü işlere kullanabilecek insanların kamudan uzaklaştırılmadığı sürece hiç kimsenin kişisel özgürlük ve güvenliğinin sağlanacağını düşünmüyorum. En üst seviyede mücadelemi devam ettireceğim."

'Biz hizmetlerimize zammı minimumda tutmaya çalışıyoruz'

Ekonomide yaşanan krizin özellikle İstanbul'a da bir hayli fazla yansıdığına dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbul'da hayatta kalma mücadelesi var. Biz Halk Ekmek olarak 700 bin seviyelerinde üretim yaparken şu an 1 milyon 600 binlere çıkmak zorunda kalıyoruz. Ucuz ekmeğe ilgi neden bu kadar arttı? Ekmek en temel, en ucuza evine götürebileceği gıdası. Bu kadar yoksulluğun olduğu süreçte maliyetlerin artışı noktasında herkes kendi gelirinden hesapla başka maliyetleri de arttırıyorlar. Elektrik faturası 3 kat artsa da kira belki yüzde 50-60 artıyor ama var olanı bile ödeyemeyecek durumdaki insanlar o artışa tahammül bile edemiyor. Bizim manevi çağrı yapmanın dışında bu alanda bir yetkimiz yok. Özel sektör dengesi ile yürüyen bir mesele. Keşke yetkimiz olsa müdahale edebilsek. Biz hizmetlerimize zammı minimumda tutmaya çalışıyoruz vatandaşımızın sırtına yük binmesin diye. Ama esas ekonomiyi yönetenler bu ülkeye kötülük yapmayacak. Hükümeti yönetenler bu ülkenin gerçek meseleleri üzerine odaklanacaklar seçimi nasıl kazanırım diyerek ülkeyi perişan etmeyecekler" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen İyilik İftarı na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
TÜRKİYE
Bakan Soylu: İBB teftişi soruşturması devam ediyor
14 Nisan, 21:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала