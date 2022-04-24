https://tr.sputniknews.com/20220424/imamoglu-duyuyorum-ki-is-yasamima-kadar-derinlemesine-arastirma-icine-giriyorlar-1055804123.html

İmamoğlu: Duyuyorum ki iş yaşamıma kadar derinlemesine araştırma içine giriyorlar

İmamoğlu: Duyuyorum ki iş yaşamıma kadar derinlemesine araştırma içine giriyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Duyuyorum ki Ekrem İmamoğlu'nun iş yaşamına kadar derinlemesine araştırmaların içine giriyorlar... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T10:14+0300

2022-04-24T10:14+0300

2022-04-24T10:14+0300

politika

ekrem imamoğlu

ibb

içişleri bakanlığı

soruşturma

teftiş

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin sorularını yanıtladı.İmamoğlu, MOBESE görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin olarak, "Asla peşini bırakmayacağım. Mesulü kim ise bulmak konusunda yıllar da geçse kişi olarak devam edeceğim" açıklamasını yaptı.'Milletimize veremeyeceğimiz hesabımız yok' İmamoğlu '100'e yakın kişinin İstanbul'u araştırdığını' belirtti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:'Asla peşini bırakmayacağım'İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği esnada çeline MOBESE kayıtlarının yayınlanması ile ilgili ise şunları kaydetti:'Biz hizmetlerimize zammı minimumda tutmaya çalışıyoruz'Ekonomide yaşanan krizin özellikle İstanbul'a da bir hayli fazla yansıdığına dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbul'da hayatta kalma mücadelesi var. Biz Halk Ekmek olarak 700 bin seviyelerinde üretim yaparken şu an 1 milyon 600 binlere çıkmak zorunda kalıyoruz. Ucuz ekmeğe ilgi neden bu kadar arttı? Ekmek en temel, en ucuza evine götürebileceği gıdası. Bu kadar yoksulluğun olduğu süreçte maliyetlerin artışı noktasında herkes kendi gelirinden hesapla başka maliyetleri de arttırıyorlar. Elektrik faturası 3 kat artsa da kira belki yüzde 50-60 artıyor ama var olanı bile ödeyemeyecek durumdaki insanlar o artışa tahammül bile edemiyor. Bizim manevi çağrı yapmanın dışında bu alanda bir yetkimiz yok. Özel sektör dengesi ile yürüyen bir mesele. Keşke yetkimiz olsa müdahale edebilsek. Biz hizmetlerimize zammı minimumda tutmaya çalışıyoruz vatandaşımızın sırtına yük binmesin diye. Ama esas ekonomiyi yönetenler bu ülkeye kötülük yapmayacak. Hükümeti yönetenler bu ülkenin gerçek meseleleri üzerine odaklanacaklar seçimi nasıl kazanırım diyerek ülkeyi perişan etmeyecekler" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220414/bakan-soylu-ibb-teftisi-sorusturmasi-devam-ediyor-1055571648.html

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ekrem imamoğlu, ibb, içişleri bakanlığı, soruşturma, teftiş