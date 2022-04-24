https://tr.sputniknews.com/20220424/israil-basbakani-bennett-abd-baskani-biden-ile-irani-gorustu-1055811850.html

İsrail Başbakanı Bennett, ABD Başkanı Biden ile İran’ı görüştü

İsrail Başbakanı Bennett, ABD Başkanı Biden ile İran’ı görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD Başkanı Başkanı Joe Biden’ın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütleri listesinden çıkarılmasına izin... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T21:26+0300

2022-04-24T21:26+0300

2022-04-24T21:26+0300

dünya

abd

israil

naftali bennett

joe biden

iran

devrim muhafızları ordusu

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İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Bennett, telefon görüşmesi yaptığı Biden’ı Paskalya Bayramı dolayısıyla kutladı.Açıklamada, Bennett’in ABD Başkanına Kudüs'teki "şiddet ve kışkırtma eylemlerinin durdurulması için yapılan çalışmalar" hakkında bilgi verdiği kaydedildi.İki liderin İran meselesini de görüştüğüne yer verilen açıklamada, özellikle Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’nin Yabancı Terör Örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik İran'ın talebinin ele alındığı aktarıldı.Açıklamada, Başbakan Bennet’in şu ifadelerine yer verildi:Açıklamada, Biden’ın, Bennett’in İsrail'i ziyaret etmesi için yaptığı daveti kabul ettiği ve gelecek aylarda bu ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını söylediği aktarıldı.

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abd, israil, naftali bennett, joe biden, iran, devrim muhafızları ordusu