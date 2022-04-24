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İsrail Başbakanı Bennett, ABD Başkanı Biden ile İran’ı görüştü
İsrail Başbakanı Bennett, ABD Başkanı Biden ile İran’ı görüştü
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD Başkanı Başkanı Joe Biden’ın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütleri listesinden çıkarılmasına izin... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T21:26+0300
2022-04-24T21:26+0300
dünya
abd
israil
naftali bennett
joe biden
iran
devrim muhafızları ordusu
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İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Bennett, telefon görüşmesi yaptığı Biden’ı Paskalya Bayramı dolayısıyla kutladı.Açıklamada, Bennett’in ABD Başkanına Kudüs'teki "şiddet ve kışkırtma eylemlerinin durdurulması için yapılan çalışmalar" hakkında bilgi verdiği kaydedildi.İki liderin İran meselesini de görüştüğüne yer verilen açıklamada, özellikle Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’nin Yabancı Terör Örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik İran'ın talebinin ele alındığı aktarıldı.Açıklamada, Başbakan Bennet’in şu ifadelerine yer verildi:Açıklamada, Biden’ın, Bennett’in İsrail'i ziyaret etmesi için yaptığı daveti kabul ettiği ve gelecek aylarda bu ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını söylediği aktarıldı.
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abd, israil, naftali bennett, joe biden, iran, devrim muhafızları ordusu

İsrail Başbakanı Bennett, ABD Başkanı Biden ile İran’ı görüştü

21:26 24.04.2022
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden - Naftali Bennett
Joe Biden - Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD Başkanı Başkanı Joe Biden’ın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütleri listesinden çıkarılmasına izin vermeyeceğinden 'emin olduğunu' belirtti.
İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Bennett, telefon görüşmesi yaptığı Biden’ı Paskalya Bayramı dolayısıyla kutladı.
Açıklamada, Bennett’in ABD Başkanına Kudüs'teki "şiddet ve kışkırtma eylemlerinin durdurulması için yapılan çalışmalar" hakkında bilgi verdiği kaydedildi.
İki liderin İran meselesini de görüştüğüne yer verilen açıklamada, özellikle Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’nin Yabancı Terör Örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik İran'ın talebinin ele alındığı aktarıldı.
Açıklamada, Başbakan Bennet’in şu ifadelerine yer verildi:
"İsrail'in gerçek bir dostu olan ve İsrail’in güvenliğini önemseyen Başkan Biden'ın Devrim Muhafızları'nın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına izin vermeyeceğinden eminim. İsrail bu konudaki tutumunu net şekilde ortaya koydu: İran Devrim Muhafızları Ordusu dünyanın en büyük terör örgütüdür.”
Açıklamada, Biden’ın, Bennett’in İsrail'i ziyaret etmesi için yaptığı daveti kabul ettiği ve gelecek aylarda bu ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını söylediği aktarıldı.
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