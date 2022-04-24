https://tr.sputniknews.com/20220424/kayisinin-ilk-hasadi-yapildi-kilogram-basi-100-lira-1055806332.html
Kayısının ilk hasadı yapıldı: Kilogramı 100 lira
Kayısının ilk hasadı yapıldı: Kilogramı 100 lira
Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı kilogramı 100 liradan alıcı buldu. Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz "Özellikle Çukurova bölgesinde şeftali, erik, nektarin... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T12:41+0300
2022-04-24T12:41+0300
2022-04-24T12:45+0300
yaşam
türkiye
ekonomi
meyve
kayısı
hasat
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Mersin’de ilk hasadına başlanan örtü altı kayısı, kilogram başı 100 TL’den satıldı. Erdemli ilçesinde sezonun ilk kayısısı örtü altında yetiştirildi. İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesinde yetiştirilen erkenci kayısıların hasadına başlandı. Özenle paketlenen kayısılar, yurt dışına ve büyükşehirlere gönderilecek.‘Bu yıl meyve yokluğundan dolayı fiyatlar arttı’Hasada katılan Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, örtü altı üretimin bölgede yaygınlaştığını söyledi. Ocak ayında kayısı seralarının üzerinin kapatıldığını belirten Gürbüz şöyle konuştu:
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türkiye, ekonomi, meyve, kayısı, hasat
Kayısının ilk hasadı yapıldı: Kilogramı 100 lira
12:41 24.04.2022 (güncellendi: 12:45 24.04.2022) Abone ol
Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı kilogramı 100 liradan alıcı buldu. Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz "Özellikle Çukurova bölgesinde şeftali, erik, nektarin, kayısı gibi sert çekirdekli ürünlerde çiçekleri kaybettik. Bu yıl meyve yokluğundan dolayı fiyatlar arttı. Bölgemizde örtü altı kayısı hasadına başladık" dedi.
Mersin’de ilk hasadına başlanan örtü altı kayısı, kilogram başı 100 TL’den satıldı. Erdemli ilçesinde sezonun ilk kayısısı örtü altında yetiştirildi. İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesinde yetiştirilen erkenci kayısıların hasadına başlandı. Özenle paketlenen kayısılar, yurt dışına ve büyükşehirlere gönderilecek.
‘Bu yıl meyve yokluğundan dolayı fiyatlar arttı’
Hasada katılan Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, örtü altı üretimin bölgede yaygınlaştığını söyledi. Ocak ayında kayısı seralarının üzerinin kapatıldığını belirten Gürbüz şöyle konuştu:
“Sera içerisinde yeterli sıcaklık elde edilince ağaçlar çiçeğe biner. 3 ay içerisinde de hasada geçilir. Bu sene çok fazla soğuk yaşadık, donlar oluştu. Buna rağmen çiçekleri koruduk, sera içerisinde sobalar yakıldı. Maalesef açıkta bu sağlanamadığı için meyve alamıyoruz. Özellikle Çukurova bölgesinde şeftali, erik, nektarin, kayısı gibi sert çekirdekli ürünlerde çiçekleri kaybettik. Bu yıl meyve yokluğundan dolayı fiyatlar arttı. Bölgemizde örtü altı kayısı hasadına başladık. Üreticimize bol kazançlı bir sezon diliyorum.”