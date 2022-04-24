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Kılıçdaroğlu: Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz
Kılıçdaroğlu: Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 10 aydır elektriği kesik olan bir vatandaşın evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T13:32+0300
2022-04-24T13:32+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mamak'ta oturan ve borcu yüzünden 10 aydır elektriği kesik olduğu belirtilen Hülya Gültepe'nin evini ziyaret etti.Gültepe ailesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ailenin elektriğinin uzun süredir kesik olduğunu belirterek şunları söyledi:Bir değişime ihtiyaç bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dünyanın değişmesi lazım, Türkiye'nin de değişmesi lazım. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var, her evde huzura ihtiyacımız var. Bizim evlatlarımıza, gençlerimize borcumuz var. Daha güzel bir Türkiye'yi onlar için inşa etmek istiyoruz, bütün siyasetçilerin onlara karşı sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Böyle bir sorumluluktan hiçbir siyasetçi kaçınamaz." dedi.Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, 10 aydır elektriği ve doğalgazı kesik olan vatandaşın ne yaptığının sorulması üzerine, "Mum ışığı" yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220424/kilicdaroglu-esiyle-birlikte-4-aydir-elektrigi-kesik-olan-3-cocuklu-bir-aileyi-ziyaret-etti-1055800136.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, elektrik faturası

Kılıçdaroğlu: Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz

13:32 24.04.2022
© AAKılıçdaroğlu: Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz
Kılıçdaroğlu: Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 10 aydır elektriği kesik olan bir vatandaşın evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Olayları bu çerçevede değerlendirmek lazım." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mamak'ta oturan ve borcu yüzünden 10 aydır elektriği kesik olduğu belirtilen Hülya Gültepe'nin evini ziyaret etti.

Gültepe ailesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ailenin elektriğinin uzun süredir kesik olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Aileyi dinledim, iki güzel evladı var, yaşanan trajedi onların kaderi değildir. Eğer bu ülkede bir aile, elektrik borcunu ödeyemiyorsa bir sorun var demektir. Kimse keyfinden 'Elektrik borcunu ben ödemiyorum' demez. Ya yiyecek ya elektrik borcunu ödeyecek, geliri bu kadar sınırlı... Yemeğini yediği zaman elektrik borcunu ödeyemiyor ve dolayısıyla Türkiye böyle derin bir trajedi ile karşı karşıya."
Bir değişime ihtiyaç bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dünyanın değişmesi lazım, Türkiye'nin de değişmesi lazım. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var, her evde huzura ihtiyacımız var. Bizim evlatlarımıza, gençlerimize borcumuz var. Daha güzel bir Türkiye'yi onlar için inşa etmek istiyoruz, bütün siyasetçilerin onlara karşı sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Böyle bir sorumluluktan hiçbir siyasetçi kaçınamaz." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Bu millet, zulme karşı kulaklarını tıkamaz, bunun için de biz birbirimize emanetiz. Her bir vatandaş diğer vatandaşa emanettir. Eğer birimiz bir zorlukla karşılaşıyorsa hiçbirimiz rahat değiliz. Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Olayları bu çerçevede değerlendirmek lazım. Eğer siz elektriği kesip insanları karanlığa mahkum ediyorsanız 5'li çeteye dünyanın milyarlarını aktarıp elektriği kesiyorsanız o zaman bir sorunumuz var demektir, o zaman başka bir sorunla karşı karşıyayız demektir. Sosyal devletin 5'li çetelere kaynak aktarmak için değil, vatandaşın elektriğini güvence altına almak için olması lazım."
Kılıçdaroğlu, 10 aydır elektriği ve doğalgazı kesik olan vatandaşın ne yaptığının sorulması üzerine, "Mum ışığı" yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen anlar oldu dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte 4 aydır elektriği kesik olan 3 çocuklu bir aileyi ziyaret etti
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