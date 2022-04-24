https://tr.sputniknews.com/20220424/kilicdaroglu-bir-kisi-karanlikta-kaliyorsa-hicbirimiz-aydinlikta-degiliz-1055807275.html

Kılıçdaroğlu: Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz

Kılıçdaroğlu: Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 10 aydır elektriği kesik olan bir vatandaşın evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T13:32+0300

2022-04-24T13:32+0300

2022-04-24T13:32+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

elektrik faturası

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mamak'ta oturan ve borcu yüzünden 10 aydır elektriği kesik olduğu belirtilen Hülya Gültepe'nin evini ziyaret etti.Gültepe ailesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ailenin elektriğinin uzun süredir kesik olduğunu belirterek şunları söyledi:Bir değişime ihtiyaç bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dünyanın değişmesi lazım, Türkiye'nin de değişmesi lazım. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var, her evde huzura ihtiyacımız var. Bizim evlatlarımıza, gençlerimize borcumuz var. Daha güzel bir Türkiye'yi onlar için inşa etmek istiyoruz, bütün siyasetçilerin onlara karşı sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Böyle bir sorumluluktan hiçbir siyasetçi kaçınamaz." dedi.Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, 10 aydır elektriği ve doğalgazı kesik olan vatandaşın ne yaptığının sorulması üzerine, "Mum ışığı" yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220424/kilicdaroglu-esiyle-birlikte-4-aydir-elektrigi-kesik-olan-3-cocuklu-bir-aileyi-ziyaret-etti-1055800136.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, elektrik faturası