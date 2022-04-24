https://tr.sputniknews.com/20220424/koronavirus-salgininda-gunluk-vaka-sayisi-2-bin-277-oldu-1055812135.html

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 277 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 277 oldu

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 127 bin 253 testte 2 bin 277 vaka tespit edildi. 15 kişi hayatını... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T22:24+0300

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koronavirüs

vaka

koronavirüs

vaka sayısı

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 127 bin 253 testte 2 bin 277 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 947 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,14, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,43 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 812 bin 94, 2'nci dozda 53 milyon 25 bin 688 ve 3'üncü dozda 27 milyon 731 bin 999 olmak üzere 147 milyon 426 bin 248 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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