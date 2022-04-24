https://tr.sputniknews.com/20220424/sirnakta-kadin-cinayeti-esini-pompali-tufekle-olduren-erkek-tutuklandi-1055812696.html
Şırnak'ta kadın cinayeti: Eşini pompalı tüfekle öldüren erkek tutuklandı
Şırnak'ta kadın cinayeti: Eşini pompalı tüfekle öldüren erkek tutuklandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde önceki gün eşini pompalı tüfekle öldüren erkek tutuklandı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T23:11+0300
2022-04-24T23:11+0300
2022-04-24T23:11+0300
türkiye
şırnak
uludere
kadın cinayeti
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Şırnak'ın Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 22 Nisan'da M.Ş'nin iki çocuk annesi eşi Mihriban Ş'yi (31) silahla öldürmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.Polis ekiplerince aranan M.Ş, Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Uludere ilçesinde M.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Mihriban Ş'yi pompalı tüfekle vurmuş, ağır yaralanan kadın Uludere Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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şırnak, uludere, kadın cinayeti
Şırnak'ta kadın cinayeti: Eşini pompalı tüfekle öldüren erkek tutuklandı
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde önceki gün eşini pompalı tüfekle öldüren erkek tutuklandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 22 Nisan'da M.Ş'nin iki çocuk annesi eşi Mihriban Ş'yi (31) silahla öldürmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
Polis ekiplerince aranan M.Ş, Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Uludere ilçesinde M.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Mihriban Ş'yi pompalı tüfekle vurmuş, ağır yaralanan kadın Uludere Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.