https://tr.sputniknews.com/20220424/sirnakta-kadin-cinayeti-esini-pompali-tufekle-olduren-erkek-tutuklandi-1055812696.html

Şırnak'ta kadın cinayeti: Eşini pompalı tüfekle öldüren erkek tutuklandı

Şırnak'ta kadın cinayeti: Eşini pompalı tüfekle öldüren erkek tutuklandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde önceki gün eşini pompalı tüfekle öldüren erkek tutuklandı. 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T23:11+0300

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türkiye

şırnak

uludere

kadın cinayeti

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Şırnak'ın Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 22 Nisan'da M.Ş'nin iki çocuk annesi eşi Mihriban Ş'yi (31) silahla öldürmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.Polis ekiplerince aranan M.Ş, Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Uludere ilçesinde M.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Mihriban Ş'yi pompalı tüfekle vurmuş, ağır yaralanan kadın Uludere Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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şırnak, uludere, kadın cinayeti