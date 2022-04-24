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TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki: Müsaade etmeyiz
TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki: Müsaade etmeyiz
TBMM Başkanı Şentop, HDP milletvekili Paylan'ın Meclis'te verdiği 'Ermeni Soykırımı' kanun teklifine ilişkin, "Meclis'te aziz milletimize ve bizim tarihimize... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-24T13:10+0300
politika
mustafa şentop
tbmm
garo paylan
hdp
ermeni soykırımı
teklif
kanun teklifi
tepki
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Meclis'e sunduğu 'Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına ilişkin kanun teklifini değerlendirdi.Şentop, "Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek; Türkiye içerisinden değil, Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir" dedi.AK Partili siyasetçi, "TBMM'de aziz milletimize ve tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220424/iletisim-baskani-altundan-hdpli-paylanin-kanun-teklifine-tepki-hukumsuz-addediyoruz-1055804835.html
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mustafa şentop, tbmm, garo paylan, hdp, ermeni soykırımı, teklif, kanun teklifi, tepki

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki: Müsaade etmeyiz

12:58 24.04.2022 (güncellendi: 13:10 24.04.2022)
© AATBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA
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TBMM Başkanı Şentop, HDP milletvekili Paylan'ın Meclis'te verdiği 'Ermeni Soykırımı' kanun teklifine ilişkin, "Meclis'te aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Meclis'e sunduğu 'Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına ilişkin kanun teklifini değerlendirdi.
Şentop, "Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek; Türkiye içerisinden değil, Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir" dedi.
AK Partili siyasetçi, "TBMM'de aziz milletimize ve tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz" diye ekledi.
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
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İletişim Başkanı Altun'dan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki: Hükümsüz addediyoruz
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