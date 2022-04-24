https://tr.sputniknews.com/20220424/tbmm-baskani-mustafa-sentoptan-hdpli-paylanin-kanun-teklifine-tepki-musaade-etmeyiz-1055806705.html

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki: Müsaade etmeyiz

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki: Müsaade etmeyiz

TBMM Başkanı Şentop, HDP milletvekili Paylan'ın Meclis'te verdiği 'Ermeni Soykırımı' kanun teklifine ilişkin, "Meclis'te aziz milletimize ve bizim tarihimize... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T12:58+0300

2022-04-24T12:58+0300

2022-04-24T13:10+0300

politika

mustafa şentop

tbmm

garo paylan

hdp

ermeni soykırımı

teklif

kanun teklifi

tepki

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Meclis'e sunduğu 'Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına ilişkin kanun teklifini değerlendirdi.Şentop, "Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek; Türkiye içerisinden değil, Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir" dedi.AK Partili siyasetçi, "TBMM'de aziz milletimize ve tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220424/iletisim-baskani-altundan-hdpli-paylanin-kanun-teklifine-tepki-hukumsuz-addediyoruz-1055804835.html

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mustafa şentop, tbmm, garo paylan, hdp, ermeni soykırımı, teklif, kanun teklifi, tepki