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İletişim Başkanı Altun'dan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki: Hükümsüz addediyoruz
İletişim Başkanı Altun'dan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki: Hükümsüz addediyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifine ilşkin, "1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize... 24.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-24T10:57+0300
2022-04-24T11:10+0300
türkiye
fahrettin altun
garo paylan
hdp
kınama
tepki
1915 olayları
1915 ermeni olayları
ermeni soykırımı
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İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, 'Ermeni Soykırımı'nın tanınmasını içeren kanun teklifine tepki gösterdi."1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı TBMM'de kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir. Tarihsel gerçeklikten yoksun, uluslararası hukuk nezdinde geçersiz bu bühtanı reddediyoruz ve hükümsüz addediyoruz" değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:'Hakikat için yaptıkları onca çağrıyı, yalan ve iftiralarının ortaya çıkmasından korktukları için cevapsız bırakanların, 1915 olaylarını türlü çarpıtmalarla istismar etmesine izin vermeyeceklerini' vurgulayan Fahrettin Altun, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220424/ak-partili-celik-hdpli-paylani-kinadi-asilsiz-iddialari-esas-alan-teklifini-reddediyoruz-1055803944.html
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fahrettin altun, garo paylan, hdp, kınama, tepki, 1915 olayları, 1915 ermeni olayları, ermeni soykırımı

İletişim Başkanı Altun'dan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki: Hükümsüz addediyoruz

10:57 24.04.2022 (güncellendi: 11:10 24.04.2022)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifine ilşkin, "1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, 'Ermeni Soykırımı'nın tanınmasını içeren kanun teklifine tepki gösterdi.
"1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı TBMM'de kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir. Tarihsel gerçeklikten yoksun, uluslararası hukuk nezdinde geçersiz bu bühtanı reddediyoruz ve hükümsüz addediyoruz" değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:
"Bu kabul edilemez girişim, her gayrimeşru fırsatı ülkemize besledikleri husumet için kullanmaya çalışanların birliğimize, beraberliğimize saldırısından başka bir şey değildir. Bu saldırının Gazi Meclis çatısı altında yapılması ise karşımızdaki vahametin ciddiyetini göstermektedir. Türk devleti ve milleti bu ahlaksızlığın karşısında duracak, bu hadsizliğe hukuki çerçevede gereken cevabı verecektir. İçine düştükleri aymazlıkla emperyal hesapların maşası olanlar, bir kez daha hezimete uğrayacaklardır. Bizim tarihimizde kara bir leke yoktur."
'Hakikat için yaptıkları onca çağrıyı, yalan ve iftiralarının ortaya çıkmasından korktukları için cevapsız bırakanların, 1915 olaylarını türlü çarpıtmalarla istismar etmesine izin vermeyeceklerini' vurgulayan Fahrettin Altun, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretleri Ermeni toplumu ve kanaat önderleri tarafından takdir ve memnuniyetle karşılanırken, kötü niyetli kimselerin akıl dışı ithamlarının bin yıllık birlikteliğimizi zehirleme amacı taşıdığı aşikardır. Biz, geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin her bir unsuruyla barış ve güven içinde yaşarken, birlik ve beraberliğimize kast eden her türlü saldırıyla bütün platformlarda mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu amaçla ASALA başta olmak üzere Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatlarımızı anmak üzere bugün Viyana'da düzenleyeceğimiz sergi ve panelin de uluslararası kamuoyunda etki oluşturacağına inanıyoruz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum."
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
POLİTİKA
AK Partili Çelik, HDP'li Paylan'ı kınadı: 'Asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz'
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