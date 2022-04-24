https://tr.sputniknews.com/20220424/yargitaydan-emsal-karar-sigorta-sirketi-kazada-sakat-kalan-kisinin-bakici-giderini-de-karsilamali-1055806929.html

Yargıtay'dan emsal karar: Sigorta şirketi kazada sakat kalan kişinin bakıcı giderini de karşılamalı

Yargıtay'dan emsal karar: Sigorta şirketi kazada sakat kalan kişinin bakıcı giderini de karşılamalı

Yargıtay, trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti. Emsal kararda, "Sigorta... 24.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-24T13:07+0300

2022-04-24T13:07+0300

2022-04-24T13:07+0300

türkiye

türkiye

yargıtay

emsal karar

sigorta

trafik sigortası

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Geçirdiği tek taraflı trafik kazası sonucu sakat kalan sürücü, bakıcı giderlerinin aracın trafik sigortası poliçesini düzenleyen şirket tarafından karşılanmasını talep etti. Mahkeme, talebi reddetti. Mağdur sürücü, kararı istinafa götürdü.Bölge Adliye Mahkemesi de bakıcı giderlerinin sigorta şirketince ödenmesini yasaya aykırı buldu. Hukuk mücadelesini sürdüren sürücü kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220424/yargitaydan-emsal-karar-fotokopi-evraka-dayanilarak-hukum-kurulamaz-1055805464.html

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türkiye, yargıtay, emsal karar, sigorta, trafik sigortası