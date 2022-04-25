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Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini'
Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini'
Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' gerçekleştirildi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
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Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini'

08:30 25.04.2022
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' gerçekleştirildi.
© AA

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası&#x27;na geçti. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

© AA

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek 'Şafak Ayini'nin başlamasını bekledi.

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları&#x27;na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek &#x27;Şafak Ayini&#x27;nin başlamasını bekledi. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek 'Şafak Ayini'nin başlamasını bekledi.

© AA

Şafak vakti başlayan programda, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri ile Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şafak vakti başlayan programda, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri ile Avustralya&#x27;nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA

Şafak vakti başlayan programda, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri ile Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

© AA

Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okundu.

Mustafa Kemal Atatürk&#x27;ün Çanakkale Savaşları&#x27;nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okundu. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA

Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okundu.

© AA

Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA

Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu.

© AA

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

© AA

Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

Anzaklar 1915&#x27;te Çanakkale&#x27;de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa&#x27;da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915&#x27;te Gelibolu&#x27;da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA

Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

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