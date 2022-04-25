https://tr.sputniknews.com/20220425/alman-sirketlerinin-yarisi-enerji-maliyetlerindeki-artis-nedeniyle-yatirimlari-kismaya-gidiyor-1055829872.html

Araştırma: Alman şirketlerinin yarısı, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle yatırımları kısıyor

Araştırma: Alman şirketlerinin yarısı, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle yatırımları kısıyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün yürüttüğü çalışmaya göre Alman şirketlerinin neredeyse yarısı, Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrası artan enerji... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T14:53+0300

2022-04-25T14:53+0300

2022-04-25T14:54+0300

ukrayna krizi

ukrayna

almanya

şirket

enerji

yaptırım

yatırım

ekonomi araştırma enstitüsü (ifo)

doğalgaz

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Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımların Alman ekonomisine olan etkilerine ilişkin bir çalışma yürüttü. Çalışmaya göre Alman şirketlerinin yüzde 50'ye yakını, artan enerji maliyetleri nedeniyle yatırımlarını azaltmak istiyor.Augsburger Allgemeine gazetesi tarafından bulguları yayınlanan çalışmada şirketlerin yaklaşık yüzde 46'sının, yükselen enerji maliyetleri nedeniyle yatırımları azaltmak istedikleri ve Alman şirketlerinin 4'te 1'inin, bu yılın ikinci yarısında fiyat şokuyla yüz yüze gelmeyi bekledikleri belirtildi.Çoğu aile şirketi olan 1100 şirketten görüş alınan çalışmada, her 10 firmadan birinin enerji yoğun işletmeleri tamamen kapatmayı düşündüğü ve yüzde 14'ünün ise artan enerji maliyetleri çalışanlarının bir kısmını işten çıkarmayı planladığı bilgisi yer aldı.Ankette, şirketlerin neredeyse yüzde 90'ının, yükselen maliyetleri karşılamak için ürün fiyatlarında yükselişe gitmek zorunda kalacakları ve 4'te 3'ünün de enerji verimliliğine yönelik yatırımlarını artırmayı planladığı görüldü.Çalışmaya katkıda bulunan Aile Şirketleri Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi Rainer Kirchdoerfer, "Rekabetteki bu çarpıklığı düzelten ve enerji fiyatlarının yükselmesini durduran bir politikaya ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.Alman hükümeti, geçen ay Rusya'dan ithal edilen doğalgaza olan bağımlılığı azaltmak için yaklaşık 16 milyar euro bütçe ayıracağını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220422/ab-kilavuzu-putini-yenmek-icin-evi-isitma-klimayi-acma-araba-kullanma-ve-evden-calis--1055769836.html

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ukrayna, almanya, şirket, enerji, yaptırım, yatırım, ekonomi araştırma enstitüsü (ifo), doğalgaz