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Araştırma: Alman şirketlerinin yarısı, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle yatırımları kısıyor
Araştırma: Alman şirketlerinin yarısı, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle yatırımları kısıyor
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün yürüttüğü çalışmaya göre Alman şirketlerinin neredeyse yarısı, Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrası artan enerji... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T14:53+0300
2022-04-25T14:53+0300
2022-04-25T14:54+0300
ukrayna krizi
ukrayna
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enerji
yaptırım
yatırım
ekonomi araştırma enstitüsü (ifo)
doğalgaz
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Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımların Alman ekonomisine olan etkilerine ilişkin bir çalışma yürüttü. Çalışmaya göre Alman şirketlerinin yüzde 50'ye yakını, artan enerji maliyetleri nedeniyle yatırımlarını azaltmak istiyor.Augsburger Allgemeine gazetesi tarafından bulguları yayınlanan çalışmada şirketlerin yaklaşık yüzde 46'sının, yükselen enerji maliyetleri nedeniyle yatırımları azaltmak istedikleri ve Alman şirketlerinin 4'te 1'inin, bu yılın ikinci yarısında fiyat şokuyla yüz yüze gelmeyi bekledikleri belirtildi.Çoğu aile şirketi olan 1100 şirketten görüş alınan çalışmada, her 10 firmadan birinin enerji yoğun işletmeleri tamamen kapatmayı düşündüğü ve yüzde 14'ünün ise artan enerji maliyetleri çalışanlarının bir kısmını işten çıkarmayı planladığı bilgisi yer aldı.Ankette, şirketlerin neredeyse yüzde 90'ının, yükselen maliyetleri karşılamak için ürün fiyatlarında yükselişe gitmek zorunda kalacakları ve 4'te 3'ünün de enerji verimliliğine yönelik yatırımlarını artırmayı planladığı görüldü.Çalışmaya katkıda bulunan Aile Şirketleri Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi Rainer Kirchdoerfer, "Rekabetteki bu çarpıklığı düzelten ve enerji fiyatlarının yükselmesini durduran bir politikaya ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.Alman hükümeti, geçen ay Rusya'dan ithal edilen doğalgaza olan bağımlılığı azaltmak için yaklaşık 16 milyar euro bütçe ayıracağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220422/ab-kilavuzu-putini-yenmek-icin-evi-isitma-klimayi-acma-araba-kullanma-ve-evden-calis--1055769836.html
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ukrayna, almanya, şirket, enerji, yaptırım, yatırım, ekonomi araştırma enstitüsü (ifo), doğalgaz
Araştırma: Alman şirketlerinin yarısı, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle yatırımları kısıyor
14:53 25.04.2022 (güncellendi: 14:54 25.04.2022) Abone ol
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün yürüttüğü çalışmaya göre Alman şirketlerinin neredeyse yarısı, Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrası artan enerji maliyetleri nedeniyle yatırımlarını azaltma yoluna gidiyor.
Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımların Alman ekonomisine olan etkilerine ilişkin bir çalışma yürüttü. Çalışmaya göre Alman şirketlerinin yüzde 50'ye yakını, artan enerji maliyetleri nedeniyle yatırımlarını azaltmak istiyor.
Augsburger Allgemeine gazetesi tarafından bulguları yayınlanan çalışmada şirketlerin yaklaşık yüzde 46'sının, yükselen enerji maliyetleri nedeniyle yatırımları azaltmak istedikleri ve Alman şirketlerinin 4'te 1'inin, bu yılın ikinci yarısında fiyat şokuyla yüz yüze gelmeyi bekledikleri belirtildi.
Çoğu aile şirketi olan 1100 şirketten görüş alınan çalışmada, her 10 firmadan birinin enerji yoğun işletmeleri tamamen kapatmayı düşündüğü ve yüzde 14'ünün ise artan enerji maliyetleri çalışanlarının bir kısmını işten çıkarmayı planladığı bilgisi yer aldı.
Ankette, şirketlerin neredeyse yüzde 90'ının, yükselen maliyetleri karşılamak için ürün fiyatlarında yükselişe gitmek zorunda kalacakları ve 4'te 3'ünün de enerji verimliliğine yönelik yatırımlarını artırmayı planladığı görüldü.
Çalışmaya katkıda bulunan Aile Şirketleri Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi Rainer Kirchdoerfer, "Rekabetteki bu çarpıklığı düzelten ve enerji fiyatlarının yükselmesini durduran bir politikaya ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.
Alman hükümeti, geçen ay Rusya'dan ithal edilen doğalgaza olan bağımlılığı azaltmak için yaklaşık 16 milyar euro bütçe ayıracağını duyurmuştu.