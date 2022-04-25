https://tr.sputniknews.com/20220425/besiktas-valerien-ismael-yonetiminde-ilk-kez-kaybetti-1055842464.html

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ilk kez kaybetti

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ilk kez kaybetti

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlılar sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T22:32+0300

2022-04-25T22:32+0300

2022-04-25T22:37+0300

spor

beşiktaş

kasımpaşa

spor toto süper lig

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055842790_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_454590dcf6c61836339e48efa0cbba48.jpg

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta maçında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi.Vodafone Park'taki mücadelede Kasımpaşa'nın golleri 28 ve 82. dakikalarda Jackson Muleka ile 45. dakikada Mortadha Ben Ouanes'ten geldi.Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş bu sonuçla 51 puanda kaldı, Kasımpaşa ise puanını 47'ye yükseltti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beşiktaş, kasımpaşa, spor toto süper lig