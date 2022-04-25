https://tr.sputniknews.com/20220425/besiktas-valerien-ismael-yonetiminde-ilk-kez-kaybetti-1055842464.html
Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ilk kez kaybetti
Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ilk kez kaybetti
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlılar sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T22:32+0300
2022-04-25T22:32+0300
2022-04-25T22:37+0300
spor
beşiktaş
kasımpaşa
spor toto süper lig
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta maçında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi.Vodafone Park'taki mücadelede Kasımpaşa'nın golleri 28 ve 82. dakikalarda Jackson Muleka ile 45. dakikada Mortadha Ben Ouanes'ten geldi.Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş bu sonuçla 51 puanda kaldı, Kasımpaşa ise puanını 47'ye yükseltti.
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beşiktaş, kasımpaşa, spor toto süper lig
Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ilk kez kaybetti
22:32 25.04.2022 (güncellendi: 22:37 25.04.2022) Abone ol
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlılar sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta maçında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi.
Vodafone Park'taki mücadelede Kasımpaşa'nın golleri 28 ve 82. dakikalarda Jackson Muleka ile 45. dakikada Mortadha Ben Ouanes'ten geldi.
Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş bu sonuçla 51 puanda kaldı, Kasımpaşa ise puanını 47'ye yükseltti.