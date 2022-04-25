https://tr.sputniknews.com/20220425/finlandiya-basbakani-marin-barfiks-cektigi-goruntuleri-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1055816396.html

Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı

Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, oyun parkında barfiks çektiği anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

sanna marin

barfiks

sosyal medya

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in son paylaşımı sosyal medyanın gündemlerinden bir oldu.Marin, oyun parkında bulunan demirlerde barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı. Dört barfiks çeken Marin, ailesi ile oyun alanında olduğunu belirterek, “İlk beşi yapmamalıydım. Bunlar daha zordu” dedi.

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sanna marin, barfiks, sosyal medya