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https://tr.sputniknews.com/20220425/finlandiya-basbakani-marin-barfiks-cektigi-goruntuleri-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1055816396.html
Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı
Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, oyun parkında barfiks çektiği anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T04:25+0300
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dünya
sanna marin
barfiks
sosyal medya
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in son paylaşımı sosyal medyanın gündemlerinden bir oldu.Marin, oyun parkında bulunan demirlerde barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı. Dört barfiks çeken Marin, ailesi ile oyun alanında olduğunu belirterek, “İlk beşi yapmamalıydım. Bunlar daha zordu” dedi.
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sanna marin, barfiks, sosyal medya

Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı

04:25 25.04.2022
© İHASanna Marin
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© İHA
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, oyun parkında barfiks çektiği anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in son paylaşımı sosyal medyanın gündemlerinden bir oldu.
Marin, oyun parkında bulunan demirlerde barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı. Dört barfiks çeken Marin, ailesi ile oyun alanında olduğunu belirterek, “İlk beşi yapmamalıydım. Bunlar daha zordu” dedi.
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