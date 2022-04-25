https://tr.sputniknews.com/20220425/lozan-baris-antlasmasinda-gizli-madde-olup-olmadigi-cimere-soruldu-1055814489.html

Lozan Barış Antlaşması'nda gizli madde olup olmadığı' CİMER'e soruldu

Lozan Barış Antlaşması'nda gizli madde olup olmadığı' CİMER'e soruldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) Lozan Barış Antlaşması'nda gizli madde olup olmadığını soran bir kişiye CİMER'den gelen yanıtta "Gizli maddeler... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T01:22+0300

2022-04-25T01:22+0300

2022-04-25T01:27+0300

cimer

lozan antlaşması

türkiye

maden

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Bahtiyar Süha Keskin isimli kişinin Lozan Barış Andlaşması'nda Türkiye'nin maden çıkarmasına engel olan bir madde olup olmadığına ilişkin sorusuna CİMER Hukuk Müşavirliği'nden şu yanıt verildi:"Sayın Bahtiyar Süha T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CIMER)' ne 20.03.2022 tarihinde yapmış olduğunuz 2201301208 sayılı başvurunuz incelenmiştir. Lozan Barış Andlaşmasında gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır. Lozan Barış Anlaşması metnine Bakanlığımızın internet sitesinde bulunan Kaynaklar / Kurucu Andlaşmalar linkinden ulaşılabildiği hususunda bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.Kadir Yankı Kocaefe"

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cimer, lozan antlaşması, maden