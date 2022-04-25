https://tr.sputniknews.com/20220425/nikaragua-hukumeti-amerikan-devletleri-orgutunun-ofisini-kapatti--1055819150.html

Nikaragua hükümeti, Amerikan Devletleri Örgütü'nün ofisini kapattı

Nikaragua hükümeti, Amerikan Devletleri Örgütü'nün ofisini kapattı

Orta Amerika ülkesi Nikaragua, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın 7 Kasım 2021'de kazandığı seçimleri gayrimeşru ilan eden Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS)... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T08:13+0300

2022-04-25T08:13+0300

2022-04-25T08:13+0300

dünya

nikaragua

amerikan devletleri örgütü (oas)

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Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, Amerikan Devletleri Örgütü'nün başkent Managua'daki ofisini kapattıklarını belirterek, OAS'nin temsilcilerinin ülkeden ayrılmasını istedi. Moncada, OAS'nin 'şeytani bir kuruluş' olduğunu savunarak, "Sonuç olarak, bu rezil kurumun ülkemizde de ofisleri olmayacak. Yerel merkezleri kapatıldı" ifadelerini kullandı. Nikaragua Dışişleri Bakanlığı 20 Kasım 2021'deki açıklamasında, OAS'den ayrılma talebini içeren mektubu örgüte yollamıştı. Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) oyların yüzde 74.99'unu alarak seçimi kazanmıştı. OAS Genel Sekreteri Luis Almagro, Nikaragua'da 7 Kasım'da yapılan seçimleri görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırmıştı. OAS Genel Kurulu, 13 Kasım'da yaptığı toplantıda, Ortega'nın kazandığı seçimi 'gayrimeşru' ilan eden metni onaylamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20190916/amerikan-devletleri-orgutu-yetkililerinin-nikaraguaya-girisine-yasak-getirildi-1040178518.html

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nikaragua, amerikan devletleri örgütü (oas)