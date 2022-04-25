https://tr.sputniknews.com/20220425/nikaragua-hukumeti-amerikan-devletleri-orgutunun-ofisini-kapatti--1055819150.html
Nikaragua hükümeti, Amerikan Devletleri Örgütü'nün ofisini kapattı
Nikaragua hükümeti, Amerikan Devletleri Örgütü'nün ofisini kapattı
Orta Amerika ülkesi Nikaragua, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın 7 Kasım 2021'de kazandığı seçimleri gayrimeşru ilan eden Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS)... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T08:13+0300
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dünya
nikaragua
amerikan devletleri örgütü (oas)
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Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, Amerikan Devletleri Örgütü'nün başkent Managua'daki ofisini kapattıklarını belirterek, OAS'nin temsilcilerinin ülkeden ayrılmasını istedi. Moncada, OAS'nin 'şeytani bir kuruluş' olduğunu savunarak, "Sonuç olarak, bu rezil kurumun ülkemizde de ofisleri olmayacak. Yerel merkezleri kapatıldı" ifadelerini kullandı. Nikaragua Dışişleri Bakanlığı 20 Kasım 2021'deki açıklamasında, OAS'den ayrılma talebini içeren mektubu örgüte yollamıştı. Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) oyların yüzde 74.99'unu alarak seçimi kazanmıştı. OAS Genel Sekreteri Luis Almagro, Nikaragua'da 7 Kasım'da yapılan seçimleri görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırmıştı. OAS Genel Kurulu, 13 Kasım'da yaptığı toplantıda, Ortega'nın kazandığı seçimi 'gayrimeşru' ilan eden metni onaylamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20190916/amerikan-devletleri-orgutu-yetkililerinin-nikaraguaya-girisine-yasak-getirildi-1040178518.html
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nikaragua, amerikan devletleri örgütü (oas)
Nikaragua hükümeti, Amerikan Devletleri Örgütü'nün ofisini kapattı
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Orta Amerika ülkesi Nikaragua, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın 7 Kasım 2021'de kazandığı seçimleri gayrimeşru ilan eden Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) ülkedeki ofisini kapattı.
Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, Amerikan Devletleri Örgütü'nün başkent Managua'daki ofisini kapattıklarını belirterek, OAS'nin temsilcilerinin ülkeden ayrılmasını istedi.
Moncada, OAS'nin 'şeytani bir kuruluş' olduğunu savunarak, "Sonuç olarak, bu rezil kurumun ülkemizde de ofisleri olmayacak. Yerel merkezleri kapatıldı" ifadelerini kullandı.
Nikaragua Dışişleri Bakanlığı 20 Kasım 2021'deki açıklamasında, OAS'den ayrılma talebini içeren mektubu örgüte yollamıştı.
Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) oyların yüzde 74.99'unu alarak seçimi kazanmıştı.
OAS Genel Sekreteri Luis Almagro, Nikaragua'da 7 Kasım'da yapılan seçimleri görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırmıştı. OAS Genel Kurulu, 13 Kasım'da yaptığı toplantıda, Ortega'nın kazandığı seçimi 'gayrimeşru' ilan eden metni onaylamıştı.