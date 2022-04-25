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Nobel ödüllü edebiyatçı Mario Vargas Llosa, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Nobel ödüllü edebiyatçı Mario Vargas Llosa, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
86 yaşındaki Perulu dünyaca ünlü edebiyatçı Mario Vargas Llosa, koronavirüsü ağır geçirmesi nedeniyle Madrid'de hastaneye kaldırıldı. Oğlu Alvaro Vargas Llosa... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
nobel
nobel ödülü
edebiyat
yazar
kovid-19
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2010 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Mario Vargas Llosa, Kovid-19'a yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.Perulu edebiyatçının oğlu, ünlü yazarın durumunun iyiye gittiğini belirtti. Alvaro Vargas Llosa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam birkaç gün önce koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle Madrid'deki bir kliniğe yatırıldı" ifadelerini kullandı.
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nobel, nobel ödülü, edebiyat, yazar, kovid-19, hastane, latin amerika

Nobel ödüllü edebiyatçı Mario Vargas Llosa, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

13:30 25.04.2022
© AFP 2022Mario Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022
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86 yaşındaki Perulu dünyaca ünlü edebiyatçı Mario Vargas Llosa, koronavirüsü ağır geçirmesi nedeniyle Madrid'de hastaneye kaldırıldı. Oğlu Alvaro Vargas Llosa, tedavi olumlu seyrettiğini söyledi.
2010 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Mario Vargas Llosa, Kovid-19'a yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Perulu edebiyatçının oğlu, ünlü yazarın durumunun iyiye gittiğini belirtti.
Alvaro Vargas Llosa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam birkaç gün önce koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle Madrid'deki bir kliniğe yatırıldı" ifadelerini kullandı.
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