https://tr.sputniknews.com/20220425/nobel-odullu-edebiyatci-mario-vargas-llosa-koronavirus-nedeniyle-hastaneye-kaldirildi-1055827051.html
Nobel ödüllü edebiyatçı Mario Vargas Llosa, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Nobel ödüllü edebiyatçı Mario Vargas Llosa, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
86 yaşındaki Perulu dünyaca ünlü edebiyatçı Mario Vargas Llosa, koronavirüsü ağır geçirmesi nedeniyle Madrid'de hastaneye kaldırıldı. Oğlu Alvaro Vargas Llosa... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T13:30+0300
2022-04-25T13:30+0300
2022-04-25T13:30+0300
yaşam
nobel
nobel ödülü
edebiyat
yazar
kovid-19
hastane
latin amerika
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2010 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Mario Vargas Llosa, Kovid-19'a yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.Perulu edebiyatçının oğlu, ünlü yazarın durumunun iyiye gittiğini belirtti. Alvaro Vargas Llosa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam birkaç gün önce koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle Madrid'deki bir kliniğe yatırıldı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220421/pandemi-rekoru-20-gunde-2-kez-koronaviruse-yakalandi-1055730113.html
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nobel, nobel ödülü, edebiyat, yazar, kovid-19, hastane, latin amerika
Nobel ödüllü edebiyatçı Mario Vargas Llosa, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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86 yaşındaki Perulu dünyaca ünlü edebiyatçı Mario Vargas Llosa, koronavirüsü ağır geçirmesi nedeniyle Madrid'de hastaneye kaldırıldı. Oğlu Alvaro Vargas Llosa, tedavi olumlu seyrettiğini söyledi.
2010 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Mario Vargas Llosa, Kovid-19'a yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Perulu edebiyatçının oğlu, ünlü yazarın durumunun iyiye gittiğini belirtti.
Alvaro Vargas Llosa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam birkaç gün önce koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle Madrid'deki bir kliniğe yatırıldı" ifadelerini kullandı.