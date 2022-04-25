https://tr.sputniknews.com/20220425/nobel-odullu-edebiyatci-mario-vargas-llosa-koronavirus-nedeniyle-hastaneye-kaldirildi-1055827051.html

Nobel ödüllü edebiyatçı Mario Vargas Llosa, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Nobel ödüllü edebiyatçı Mario Vargas Llosa, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

86 yaşındaki Perulu dünyaca ünlü edebiyatçı Mario Vargas Llosa, koronavirüsü ağır geçirmesi nedeniyle Madrid'de hastaneye kaldırıldı. Oğlu Alvaro Vargas Llosa... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T13:30+0300

2022-04-25T13:30+0300

2022-04-25T13:30+0300

yaşam

nobel

nobel ödülü

edebiyat

yazar

kovid-19

hastane

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2010 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Mario Vargas Llosa, Kovid-19'a yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.Perulu edebiyatçının oğlu, ünlü yazarın durumunun iyiye gittiğini belirtti. Alvaro Vargas Llosa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam birkaç gün önce koronavirüsün neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle Madrid'deki bir kliniğe yatırıldı" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220421/pandemi-rekoru-20-gunde-2-kez-koronaviruse-yakalandi-1055730113.html

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