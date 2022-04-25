https://tr.sputniknews.com/20220425/o-ses-hollandada-taciz-skandali-4-kisiye-sorusturma-acildi--1055829438.html
'O Ses Hollanda'da taciz skandalı: 4 kişiye soruşturma açıldı
'O Ses Hollanda'da taciz skandalı: 4 kişiye soruşturma açıldı
'Hollanda'nın Sesi' adlı yarışmada, gösteri ekibinde yaşanan cinsel taciz vakaları nedeniyle programın yayınına ara verilmişti. Hollanda'nın 'O Ses'i olarak... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T14:59+0300
2022-04-25T14:59+0300
2022-04-25T14:59+0300
dünya
taciz
cinsel taciz
yarışma
skandal
soruşturma
savcılık
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Dünya genelinde birçok ülkede yayınlanan ve Türkiye'de de 'O Ses Türkiye' adıyla bilinen şarkı yarışması formatındaki programın orijinal versiyonu olan 'Hollanda'nın Sesi'nde cinsel taciz skandalı ortaya çıkmıştı. Yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, Hollanda savcılığının 'Hollanda'nın Sesi' yarışmasında cinsel taciz iddiaları hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu.Savcılık, televizyon programındaki 4 kişi hakkında Ocak ayında ilk iddiaların yayınlanmasının ardından artık bu kişileri resmi olarak 'şüpheli' kabul ettiğini açıkladı. Yarışma programının yayıncısı RTL, taciz iddialarını gündeme gelmesinin ardından duruma tepki göstererek programı askıya almıştı. Savcılık, soruşturmanın uzun sürmesini beklediğini ve şüphelilerin yargılanmasına ancak o zaman geçilebileceğini belirtti.Söz konusu taciz iddiaları, Hollandalı haber programı BNN/VARA'nın araştırması sonucunda gündeme gelmişti. Daha sonra da 'BOOS' adlı YouTube kanalında yayınanmasıyla gündem olan skandal, tartışmalara neden olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220117/hollanda-sarki-yarismasinda-cinsel-taciz-skandali-sorusturma-baslatildi-1052809969.html
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taciz, cinsel taciz, yarışma, skandal, soruşturma, savcılık
'O Ses Hollanda'da taciz skandalı: 4 kişiye soruşturma açıldı
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'Hollanda'nın Sesi' adlı yarışmada, gösteri ekibinde yaşanan cinsel taciz vakaları nedeniyle programın yayınına ara verilmişti. Hollanda'nın 'O Ses'i olarak bilinen program iiçin savcılık, 4 kişiye yönelik soruşturma başlattı.
Dünya genelinde birçok ülkede yayınlanan ve Türkiye'de de 'O Ses Türkiye' adıyla bilinen şarkı yarışması formatındaki programın orijinal versiyonu olan 'Hollanda'nın Sesi'nde cinsel taciz skandalı ortaya çıkmıştı.
Yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, Hollanda savcılığının 'Hollanda'nın Sesi' yarışmasında cinsel taciz iddiaları hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu.
Savcılık, televizyon programındaki 4 kişi hakkında Ocak ayında ilk iddiaların yayınlanmasının ardından artık bu kişileri resmi olarak 'şüpheli' kabul ettiğini açıkladı.
Yarışma programının yayıncısı RTL, taciz iddialarını gündeme gelmesinin ardından duruma tepki göstererek programı askıya almıştı.
Savcılık, soruşturmanın uzun sürmesini beklediğini ve şüphelilerin yargılanmasına ancak o zaman geçilebileceğini belirtti.
Söz konusu taciz iddiaları, Hollandalı haber programı BNN/VARA'nın araştırması sonucunda gündeme gelmişti. Daha sonra da 'BOOS' adlı YouTube kanalında yayınanmasıyla gündem olan skandal, tartışmalara neden olmuştu.