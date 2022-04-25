https://tr.sputniknews.com/20220425/o-ses-hollandada-taciz-skandali-4-kisiye-sorusturma-acildi--1055829438.html

'O Ses Hollanda'da taciz skandalı: 4 kişiye soruşturma açıldı

'O Ses Hollanda'da taciz skandalı: 4 kişiye soruşturma açıldı

'Hollanda'nın Sesi' adlı yarışmada, gösteri ekibinde yaşanan cinsel taciz vakaları nedeniyle programın yayınına ara verilmişti. Hollanda'nın 'O Ses'i olarak... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T14:59+0300

2022-04-25T14:59+0300

2022-04-25T14:59+0300

dünya

taciz

cinsel taciz

yarışma

skandal

soruşturma

savcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055830091_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_9caaa70584629c95fdd313f41243986e.jpg

Dünya genelinde birçok ülkede yayınlanan ve Türkiye'de de 'O Ses Türkiye' adıyla bilinen şarkı yarışması formatındaki programın orijinal versiyonu olan 'Hollanda'nın Sesi'nde cinsel taciz skandalı ortaya çıkmıştı. Yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, Hollanda savcılığının 'Hollanda'nın Sesi' yarışmasında cinsel taciz iddiaları hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu.Savcılık, televizyon programındaki 4 kişi hakkında Ocak ayında ilk iddiaların yayınlanmasının ardından artık bu kişileri resmi olarak 'şüpheli' kabul ettiğini açıkladı. Yarışma programının yayıncısı RTL, taciz iddialarını gündeme gelmesinin ardından duruma tepki göstererek programı askıya almıştı. Savcılık, soruşturmanın uzun sürmesini beklediğini ve şüphelilerin yargılanmasına ancak o zaman geçilebileceğini belirtti.Söz konusu taciz iddiaları, Hollandalı haber programı BNN/VARA'nın araştırması sonucunda gündeme gelmişti. Daha sonra da 'BOOS' adlı YouTube kanalında yayınanmasıyla gündem olan skandal, tartışmalara neden olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220117/hollanda-sarki-yarismasinda-cinsel-taciz-skandali-sorusturma-baslatildi-1052809969.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taciz, cinsel taciz, yarışma, skandal, soruşturma, savcılık