https://tr.sputniknews.com/20220425/rus-disisleri-lavrov-bm-genel-sekreterine-rusyanin-ozel-operasyonu-ile-ilgili-bilgi-verecek-1055840841.html

Rus Dışişleri: Lavrov, BM Genel Sekreterine Rusya’nın özel operasyonu ile ilgili bilgi verecek

Rus Dışişleri: Lavrov, BM Genel Sekreterine Rusya’nın özel operasyonu ile ilgili bilgi verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Moskova'da bir araya geleceği BM Genel Sekreteri Guterres'e Rusya’nın Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri operasyonun... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T21:45+0300

2022-04-25T21:45+0300

2022-04-25T21:45+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

bm

birleşmiş milletler (bm)

antonio guterres

ukrayna

ukrayna krizi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Moskova'da bir araya geleceği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Rusya’nın Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri operasyonun ilerleyişi hakkında bilgi vereceği belirtildi.Açıklamada, “Kiev'in Donbass nüfusuna karşı başlattığı sekiz yıllık ihtilafın sonucu olarak Ukrayna’da, DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti) ve LHC’de (Lugansk Halk Cumhuriyeti) gelişen kriz durumu ile ilgili konular üzerinde odaklanılacak. Muhatap, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca Rusya tarafından gerçekleştirilen özel askeri operasyonun ilerleyişi hakkında bilgilendirilecek” ifadelerine yer verildi.Tarafların ayrıca Suriye, Libya ve Ortadoğu çözümü dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki konulara da değinmeyi planladığına dikkat çekilen açıklamada, “BM'nin faaliyetlerine ve Şartının hükümlerine olan sarsılmaz desteğimize, ayrıca Örgütün dünya meselelerindeki merkezi koordinasyon rolüne özel vurgu yapılacak. Taraflar ayrıca Rusya ile BM Sekreterliği arasında verimli işbirliği geliştirme olanaklarının üzerinde duracak” vurgusu yapıldı.

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rusya, sergey lavrov, bm, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, ukrayna, ukrayna krizi