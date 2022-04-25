https://tr.sputniknews.com/20220425/rusya-savunma-bakanligi-kiev-rejimi-mariupoldeki-azovstaldan-tahliyeyi-bir-kez-daha-engelledi-1055842194.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi Mariupol'deki Azovstal'dan tahliyeyi bir kez daha engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi Mariupol'deki Azovstal'dan tahliyeyi bir kez daha engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Kiev rejiminin Mariupol'deki Azovstal demir-çelik tesisinden... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T22:15+0300

2022-04-25T22:15+0300

2022-04-25T22:26+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

kiev

mariupol

mihail mizintsev

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Kiev’deki yetkililerin bir yandan sürekli olarak fabrika tesislerinde çalışanların, kadın ve çocukların bulunduğunu iddia ederken diğer yandan ise Rus tarafının tüm insani girişimlerini kasten reddettiklerini ve bu kişilerin tahliyesi için herhangi bir önlem almadıklarını söyleyen Mizintsev, “Kiev makamlarının bu kesinlikle mantıksız ve tutarsız davranışları belirli insanlara, kendi ülkelerinin vatandaşlarına karşı açık kayıtsızlıklarını bir kez daha doğruluyor” diye konuştu.‘Ukraynalı militanlar DHC’de Karlovskoye barajına mayın döşedi, 6 yerleşim sular altında kalabilir’Mizintsev, “Ukraynalı aşırı milliyetçi taburlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Karlovka yerleşiminde Karlovskoye barajına mayın döşedi, mayınların infilak etmesi halinde toplam nüfusu 10 binin üzerinde olan 6 yerleşim sular altında kalacak” ifadelerini kullandı.‘Neo-Naziler Adveyevka’da bir konutta tutunma noktası kurarak çok namlulu roketatar yerleştirdi’Tümgeneral Mizintsev, neo-Nazilerin Adveyevka yerleşiminde bir konut binasında tutunma noktası kurarak, oradaki sakinleri dairelerinde zorla canlı kalkan olarak tuttuklarını, binanın üst katlarında atış mevzilerinin yerleştirildiğini, binanın bulunduğu avluda ise çok namlulu roketatar sistemi yerleştirdiklerini vurguladı.

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ukrayna, ukrayna krizi, kiev, mariupol, mihail mizintsev