https://tr.sputniknews.com/20220425/rusya-savunma-bakanligi-kiev-rejimi-mariupoldeki-azovstaldan-tahliyeyi-bir-kez-daha-engelledi-1055842194.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi Mariupol'deki Azovstal'dan tahliyeyi bir kez daha engelledi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi Mariupol'deki Azovstal'dan tahliyeyi bir kez daha engelledi
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Kiev rejiminin Mariupol'deki Azovstal demir-çelik tesisinden... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T22:15+0300
2022-04-25T22:15+0300
2022-04-25T22:26+0300
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Kiev’deki yetkililerin bir yandan sürekli olarak fabrika tesislerinde çalışanların, kadın ve çocukların bulunduğunu iddia ederken diğer yandan ise Rus tarafının tüm insani girişimlerini kasten reddettiklerini ve bu kişilerin tahliyesi için herhangi bir önlem almadıklarını söyleyen Mizintsev, “Kiev makamlarının bu kesinlikle mantıksız ve tutarsız davranışları belirli insanlara, kendi ülkelerinin vatandaşlarına karşı açık kayıtsızlıklarını bir kez daha doğruluyor” diye konuştu.‘Ukraynalı militanlar DHC’de Karlovskoye barajına mayın döşedi, 6 yerleşim sular altında kalabilir’Mizintsev, “Ukraynalı aşırı milliyetçi taburlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Karlovka yerleşiminde Karlovskoye barajına mayın döşedi, mayınların infilak etmesi halinde toplam nüfusu 10 binin üzerinde olan 6 yerleşim sular altında kalacak” ifadelerini kullandı.‘Neo-Naziler Adveyevka’da bir konutta tutunma noktası kurarak çok namlulu roketatar yerleştirdi’Tümgeneral Mizintsev, neo-Nazilerin Adveyevka yerleşiminde bir konut binasında tutunma noktası kurarak, oradaki sakinleri dairelerinde zorla canlı kalkan olarak tuttuklarını, binanın üst katlarında atış mevzilerinin yerleştirildiğini, binanın bulunduğu avluda ise çok namlulu roketatar sistemi yerleştirdiklerini vurguladı.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi Mariupol'deki Azovstal'dan tahliyeyi bir kez daha engelledi
22:15 25.04.2022 (güncellendi: 22:26 25.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Kiev rejiminin Mariupol'deki Azovstal demir-çelik tesisinden tahliyeyi bir kez daha kinik bir şekilde engellediğini, Moskova saati ile 20.00 (TSİ ile aynı) itibarıyla açılan insani yardım koridorlarından hiç kimsenin yararlanmadığını belirtti.
Kiev’deki yetkililerin bir yandan sürekli olarak fabrika tesislerinde çalışanların, kadın ve çocukların bulunduğunu iddia ederken diğer yandan ise Rus tarafının tüm insani girişimlerini kasten reddettiklerini ve bu kişilerin tahliyesi için herhangi bir önlem almadıklarını söyleyen Mizintsev, “Kiev makamlarının bu kesinlikle mantıksız ve tutarsız davranışları belirli insanlara, kendi ülkelerinin vatandaşlarına karşı açık kayıtsızlıklarını bir kez daha doğruluyor” diye konuştu.
‘Ukraynalı militanlar DHC’de Karlovskoye barajına mayın döşedi, 6 yerleşim sular altında kalabilir’
Mizintsev, “Ukraynalı aşırı milliyetçi taburlar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Karlovka yerleşiminde Karlovskoye barajına mayın döşedi, mayınların infilak etmesi halinde toplam nüfusu 10 binin üzerinde olan 6 yerleşim sular altında kalacak” ifadelerini kullandı.
‘Neo-Naziler Adveyevka’da bir konutta tutunma noktası kurarak çok namlulu roketatar yerleştirdi’
Tümgeneral Mizintsev, neo-Nazilerin Adveyevka yerleşiminde bir konut binasında tutunma noktası kurarak, oradaki sakinleri dairelerinde zorla canlı kalkan olarak tuttuklarını, binanın üst katlarında atış mevzilerinin yerleştirildiğini, binanın bulunduğu avluda ise çok namlulu roketatar sistemi yerleştirdiklerini vurguladı.