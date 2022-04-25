https://tr.sputniknews.com/20220425/seyhan-nehri-kiyisinda-insan-kemikleri-ve-kafatasi-bulundu-1055822654.html

Seyhan Nehri kıyısında insan kemikleri ve kafatası bulundu

Seyhan Nehri kıyısında insan kemikleri ve kafatası bulundu

Adana'da Seyhan Nehri kıyısındaki çalılıkların arasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve kafatası bulundu. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T10:48+0300

2022-04-25T10:48+0300

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türkiye

seyhan

kafatası

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Dün Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinde ağaç kesen işçiler, nehir kıyısındaki çalıların arasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve kafatası olduğunu gördü.İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kafatası ve kemikler, tek tek toplandı, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturma sürüyor.

türkiye

seyhan

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seyhan, kafatası