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Seyhan Nehri kıyısında insan kemikleri ve kafatası bulundu
Seyhan Nehri kıyısında insan kemikleri ve kafatası bulundu
Adana'da Seyhan Nehri kıyısındaki çalılıkların arasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve kafatası bulundu. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T10:48+0300
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türkiye
seyhan
kafatası
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Dün Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinde ağaç kesen işçiler, nehir kıyısındaki çalıların arasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve kafatası olduğunu gördü.İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kafatası ve kemikler, tek tek toplandı, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturma sürüyor.
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seyhan, kafatası

Seyhan Nehri kıyısında insan kemikleri ve kafatası bulundu

10:48 25.04.2022
© DHASeyhan Nehri kıyısında insan kemikleri ve kafatası bulundu
Seyhan Nehri kıyısında insan kemikleri ve kafatası bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© DHA
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Adana'da Seyhan Nehri kıyısındaki çalılıkların arasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve kafatası bulundu.
Dün Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinde ağaç kesen işçiler, nehir kıyısındaki çalıların arasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve kafatası olduğunu gördü.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kafatası ve kemikler, tek tek toplandı, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturma sürüyor.
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