https://tr.sputniknews.com/20220425/toggun-twitter-hesabi-hacklendi-hesabimiz-bir-sureligine-ele-gecirilmeye-calisilmistir-1055814250.html

TOGG'un Twitter hesabı hacklendi: 'Hesabımız bir süreliğine ele geçirilmeye çalışılmıştır'

TOGG'un Twitter hesabı hacklendi: 'Hesabımız bir süreliğine ele geçirilmeye çalışılmıştır'

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un resmi Twitter hesabı hackerların saldırına uğradı. Saldırıyla ilgili hesaptan yapılan paylaşımda ''Hesabımız bir süreliğine... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T00:54+0300

2022-04-25T00:54+0300

2022-04-25T00:54+0300

hackleme

hack

togg

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052448603_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_768e1cc2d8799476b041d1a170d4826c.jpg

TOGG resmi Twitter hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi. Hesabı kontrol eden kişiler, Opensea üzerinden satışa sundukları NFT’leri bu hesap üzerinden pazarlamaya çalıştı.Konuyla ilgili yapılan açıklamada ''Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bilginize sunarız'' denildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hackleme, hack, togg