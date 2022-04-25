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TOGG'un Twitter hesabı hacklendi: 'Hesabımız bir süreliğine ele geçirilmeye çalışılmıştır'
TOGG'un Twitter hesabı hacklendi: 'Hesabımız bir süreliğine ele geçirilmeye çalışılmıştır'
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un resmi Twitter hesabı hackerların saldırına uğradı. Saldırıyla ilgili hesaptan yapılan paylaşımda ''Hesabımız bir süreliğine... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T00:54+0300
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TOGG resmi Twitter hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi. Hesabı kontrol eden kişiler, Opensea üzerinden satışa sundukları NFT’leri bu hesap üzerinden pazarlamaya çalıştı.Konuyla ilgili yapılan açıklamada ''Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bilginize sunarız'' denildi.
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TOGG'un Twitter hesabı hacklendi: 'Hesabımız bir süreliğine ele geçirilmeye çalışılmıştır'

00:54 25.04.2022
© AATOGG
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AA
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un resmi Twitter hesabı hackerların saldırına uğradı. Saldırıyla ilgili hesaptan yapılan paylaşımda ''Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür" denildi.
TOGG resmi Twitter hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi. Hesabı kontrol eden kişiler, Opensea üzerinden satışa sundukları NFT’leri bu hesap üzerinden pazarlamaya çalıştı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada ''Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bilginize sunarız'' denildi.
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