Türkiye
SON DAKİKA | Rus elçi Yerhov: Türkiye, yaptırımlara katılmadığı için Batı'nın baskısını sürekli hissediyor
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220425/turkiyenin-taraftar-haritasi-cikarildi-futbol-denilince-akla-ilk-gelen-takimlar-hangileri-1055833880.html
Türkiye'nin taraftar haritası çıkarıldı: Futbol denilince akla ilk gelen takımlar hangileri?
Türkiye'nin taraftar haritası çıkarıldı: Futbol denilince akla ilk gelen takımlar hangileri?
Türkiye'de 'spor' denilince akla ilk futbol, 'spor kulübü' denilince de sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor geliyor. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T16:37+0300
2022-04-25T16:45+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
beşiktaş
taraftar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055833855_14:0:636:350_1920x0_80_0_0_0572fbbc3a627380e9c594474fcebc43.jpg
Türkiye'nin ilk çevrim içi bahis platformu Bilyoner, DORinsight araştırma şirketi aracılığıyla Türkiye'deki taraftarlığın haritasını çıkarmak üzere bir araştırma yaptı.Araştırma kapsamında, ilgilenilen spor dalları, taraftarı olunan spor kulüpleri, taraftarlık düzeyleri gibi başlıklar incelendi.Türkiye'de 600'ü kadın toplam bin 200 kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, en çok ilgilenilen spor dalında yüzde 86 ile futbol ilk sıraya yerleşirken, yüzde 62 ile basketbol ikinci, yüzde 51 ile voleybol ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu üç branşı tenis, masa tenisi, hentbol, buz hokeyi, snooker ile diğer spor branşları takip ediyor.'Spor kulübü' denilince akla ilk gelen Fenerbahçe'Spor kulübü' denilince akla gelen ilk kulüp yüzde 32 ile Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertli kulübün ardından yüzde 29 ile Galatasaray, yüzde 22 ile Beşiktaş, yüzde 3 ile Trabzonspor geliyor.Araştırmada 'Süper Lig'de en beğendiğiniz futbol takımı hangisidir?' sorusunun cevabı sırayla Galatasaray (yüzde 27), Fenerbahçe (yüzde 25), Beşiktaş (yüzde 21) ve Trabzonspor (yüzde 12) oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055833855_91:0:558:350_1920x0_80_0_0_0e2adac9a345017df18f8c1da6896841.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, taraftar

Türkiye'nin taraftar haritası çıkarıldı: Futbol denilince akla ilk gelen takımlar hangileri?

16:37 25.04.2022 (güncellendi: 16:45 25.04.2022)
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye'de 'spor' denilince akla ilk futbol, 'spor kulübü' denilince de sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor geliyor.
Türkiye'nin ilk çevrim içi bahis platformu Bilyoner, DORinsight araştırma şirketi aracılığıyla Türkiye'deki taraftarlığın haritasını çıkarmak üzere bir araştırma yaptı.
Araştırma kapsamında, ilgilenilen spor dalları, taraftarı olunan spor kulüpleri, taraftarlık düzeyleri gibi başlıklar incelendi.
Türkiye'de 600'ü kadın toplam bin 200 kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, en çok ilgilenilen spor dalında yüzde 86 ile futbol ilk sıraya yerleşirken, yüzde 62 ile basketbol ikinci, yüzde 51 ile voleybol ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu üç branşı tenis, masa tenisi, hentbol, buz hokeyi, snooker ile diğer spor branşları takip ediyor.

'Spor kulübü' denilince akla ilk gelen Fenerbahçe

'Spor kulübü' denilince akla gelen ilk kulüp yüzde 32 ile Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertli kulübün ardından yüzde 29 ile Galatasaray, yüzde 22 ile Beşiktaş, yüzde 3 ile Trabzonspor geliyor.
Araştırmada 'Süper Lig'de en beğendiğiniz futbol takımı hangisidir?' sorusunun cevabı sırayla Galatasaray (yüzde 27), Fenerbahçe (yüzde 25), Beşiktaş (yüzde 21) ve Trabzonspor (yüzde 12) oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала