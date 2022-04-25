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https://tr.sputniknews.com/20220425/twitter-yonetim-kurulu-elon-muskin-sirketi-satin-alma-teklifini-yeniden-gozden-geciriyor-1055815795.html
Twitter yönetim kurulu, Elon Musk'ın şirketi satın alma teklifini yeniden gözden geçiriyor
Twitter yönetim kurulu, Elon Musk'ın şirketi satın alma teklifini yeniden gözden geçiriyor
Twitter'ın Elon Musk'ın satın alma teklifini ciddi bir şekilde yeniden gözden geçirdiği bildirildi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-25T03:02+0300
elon musk
twitter
dünya
satın alma
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Twitter yetkililerinin Elon Musk'ın teklifini yeniden incelemek amacıyla bir araya geldiği belirtildi. Son olarak Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için 46.5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını, hissedarlara direkt teklif götürmeyi planladığını açıklamıştı.ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, olası anlaşma için 46.5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedilmişti.Servetinin çoğu Tesla ve SpaceX şirketlerinde bulunan Musk'ın, 21 milyar doları da kendisinin karşılayacağını belirtilmişti. Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği aktarılmıştı.Twitter'dan 'zehirli hap' önlemiGeçtiğimiz günlerde Twitter Yönetim Kurulu, Elon Musk'ın şirketi satın alma teklifini oy birliğiyle reddetmişti.Yönetim, Musk'ın şirketi 'satın almasını engellemek' amacıyla sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54.2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunmasının ardından şirket, 'zehirli hap' olarak adlandırılan bir önlem almıştı.Açıklamada, kurulun Twitter'ın satın alınmasına yönelik talep edilmemiş, bağlayıcı olmayan bir teklifin ardından planı onayladığı aktarılmıştı.Söz konusu önlemin potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkını koruduğu belirtiliyor.
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elon musk, twitter , satın alma

Twitter yönetim kurulu, Elon Musk'ın şirketi satın alma teklifini yeniden gözden geçiriyor

02:57 25.04.2022 (güncellendi: 03:02 25.04.2022)
© AP Photo / Susan WalshElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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Twitter'ın Elon Musk'ın satın alma teklifini ciddi bir şekilde yeniden gözden geçirdiği bildirildi.
Twitter yetkililerinin Elon Musk'ın teklifini yeniden incelemek amacıyla bir araya geldiği belirtildi.
Son olarak Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için 46.5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını, hissedarlara direkt teklif götürmeyi planladığını açıklamıştı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, olası anlaşma için 46.5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedilmişti.
Servetinin çoğu Tesla ve SpaceX şirketlerinde bulunan Musk'ın, 21 milyar doları da kendisinin karşılayacağını belirtilmişti. Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği aktarılmıştı.

Twitter'dan 'zehirli hap' önlemi

Geçtiğimiz günlerde Twitter Yönetim Kurulu, Elon Musk'ın şirketi satın alma teklifini oy birliğiyle reddetmişti.
Yönetim, Musk'ın şirketi 'satın almasını engellemek' amacıyla sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.
Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54.2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunmasının ardından şirket, 'zehirli hap' olarak adlandırılan bir önlem almıştı.
Açıklamada, kurulun Twitter'ın satın alınmasına yönelik talep edilmemiş, bağlayıcı olmayan bir teklifin ardından planı onayladığı aktarılmıştı.
Söz konusu önlemin potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkını koruduğu belirtiliyor.
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