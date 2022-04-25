https://tr.sputniknews.com/20220425/umraniyede-saglik-calisanin-burnunu-kiran-kisi-tahliye-oldu-1055837869.html

Ümraniye'de sağlık çalışanın burnunu kıran kişi tahliye oldu

Ümraniye'de sağlık çalışanın burnunu kıran kişi tahliye oldu

Ümraniye Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanı Mustafa Yaşar'ın burnunu kırdığı gerekçesiyle yargılanan, olay tarihinde koronavirüs hastası olan Hakan Coşkun... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T19:39+0300

2022-04-25T19:39+0300

2022-04-25T19:39+0300

türkiye

tahliye

ümraniye

hastane

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049712056_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4afddb80f97258ea4acaab6ebef8a393.jpg

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Coşkun SEGBİS ile bağlandı.Duruşmada müşteki Mustafa Yaşar ve taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Hasan Coşkun olay günü ağır geçirdiği koronavirüs hastalığının, ikinci günü olduğunu söyledi.Sağlık ekiplerince Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü belirten Coşkun, "Doktor muayene ettikten sonra yan tarafa geçmemi, kan alacağını söyledi. Yan tarafa geçtiğimde müşteki olan hemşire uyuyordu. Uyandırdım. Uykudan uyandığı için tedirgin bir hali vardı. Sedyeye uzanmamı istedi. Kalçadan iğne yaparken çok şiddeti bir şekilde batırdı. İğnenin girişine ve çıkışını ağır şekilde hissettim. Yerimden kalkamadım" dedi.Hemşire Mustafa Yaşar'ın sedyeden kalkmasına da yardımcı olmadığını iddia eden Coşkun, 'Kalksana seni bekliyorum' diye sert bir şekilde söylendiğini öne sürdü.Coşkun "Ben de 'Sizin eliniz çok ağır size kan aldırmak istemiyorum' dedim. Bunun üzerine 'Nereye gidersen git' dedi. Odadan çıkıp kendisini şikayet etmeye giderken arkamdan geldi. Orada bulunan görevliye hemşirenin adını sorunca, 'Sanane lan' diyerek küfür etti. Üzerime yürümeye başlayınca ben de panikleyerek kafa attım" dedi. Müşteki sağlık çalışanı Mustafa Yaşar ise olay tarihinde gece nöbetçisi olduğunu, hastaneye gelen sanığa doktorun iğne yazdığını ve kan alınacağını söylediğini belirtti.İğne yaptıktan sonra sanığın kendisine 'Sen bilmiyorsun. Bir pamuk bile koymadın. Sana kan aldırmam' dediğini söyleyen müşteki Yaşar, sanığa başkasına kan aldırabileceğini söylediğini kaydetti.Sanığın söylenerek çıktığını belirten müşteki Yaşar, "Şikayet ederse Sağlık Bakanlığı'nın beni bulabileceğini, burada olduğumu, adımı kendisine söylemek zorunda olmadığımı söyledim. Bana 'Sen artistsin, ben seni bulurum' diyerek yüzüme kafasıyla vurdu ve tazı gibi de kaçtı. Benim burnum kırıldı. Peşinden koştum, bu sırada yere düştü. O an vurmak için elimi salladım ancak, temas etti mi bilmiyorum. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Coşkun'un tahliyesine karar verdi.

türkiye

ümraniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tahliye, ümraniye, hastane