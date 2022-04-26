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Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye'nin içişlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez
Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye'nin içişlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez
Adalet Bakanı Bozdağ, Osman Kavala kararına yönelik yurtdışından gelen açıklamalara tepki gösterdi, "Onlar kendi işine baksın. Türkiye'nin içişlerine karışmak... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T16:12+0300
2022-04-26T16:12+0300
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bekir bozdağ
osman kavala
adalet
hukuk
yargı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osman Kavala kararına yönelik tepkilere yanıt verdi.Cumhurbaşkanı ve hakimlere dil uzatanları kınadığını söyleyen Bozdağ, "Buradan herkesi hukuk devletinin asgari kurallarına saygı duymaya davet ediyorum" dedi.Bozdağ, "Bu davayla ilgili karar aşamasına gelindiğinde Kılıçdaroğlu bir tweet atarak tavsiye ve telkinde bulunmuştu. Bunlar doğru değil. Bir yandan hukuk devleti, yargı bağımsızlığı diyeceksiniz öte yandan yargı kararlarına karşı ölçüsüz bir şekilde dil uzatacaksınız. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur" diye konuştu.ABD ve Almanya'dan konuyla ilgili yapılan açıklamalara da tepki gösteren Bozdağ, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.Bozdağ şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220426/kilicdaroglu-kavala-beraat-ettigi-bir-davadan-muebbet-hapse-mahkum-oldu-1055856688.html
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bekir bozdağ, osman kavala, adalet, hukuk, yargı
Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye'nin içişlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez
16:12 26.04.2022 (güncellendi: 16:43 26.04.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bozdağ, Osman Kavala kararına yönelik yurtdışından gelen açıklamalara tepki gösterdi, "Onlar kendi işine baksın. Türkiye'nin içişlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osman Kavala kararına yönelik tepkilere yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı ve hakimlere dil uzatanları kınadığını söyleyen Bozdağ, "Buradan herkesi hukuk devletinin asgari kurallarına saygı duymaya davet ediyorum" dedi.
Bozdağ, "Bu davayla ilgili karar aşamasına gelindiğinde Kılıçdaroğlu bir tweet atarak tavsiye ve telkinde bulunmuştu. Bunlar doğru değil. Bir yandan hukuk devleti, yargı bağımsızlığı diyeceksiniz öte yandan yargı kararlarına karşı ölçüsüz bir şekilde dil uzatacaksınız. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur" diye konuştu.
ABD ve Almanya'dan konuyla ilgili yapılan açıklamalara da tepki gösteren Bozdağ, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.
"Türk yargısı bağımsızdır ve Türk milleti adına karar verir. Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar. Türkiye'nin iç işlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez. Türk yargısı başka ülkelerin yöneticilerinin değerlendirmelerine göre karar vermez. Hakim ve savcılar üzerine baskı kurulması kabul edilemez."