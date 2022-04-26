Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220426/adalet-bakani-bozdag-turkiye-hukuk-devletidir-kimse-yarginin-ustunde-degil-1055862117.html
Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye'nin içişlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez
Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye'nin içişlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez
Adalet Bakanı Bozdağ, Osman Kavala kararına yönelik yurtdışından gelen açıklamalara tepki gösterdi, "Onlar kendi işine baksın. Türkiye'nin içişlerine karışmak... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T16:12+0300
2022-04-26T16:43+0300
türkiye
bekir bozdağ
osman kavala
adalet
hukuk
yargı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055268488_0:160:2000:1285_1920x0_80_0_0_de4f94f4110575fa65795ea6b931485a.jpg
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osman Kavala kararına yönelik tepkilere yanıt verdi.Cumhurbaşkanı ve hakimlere dil uzatanları kınadığını söyleyen Bozdağ, "Buradan herkesi hukuk devletinin asgari kurallarına saygı duymaya davet ediyorum" dedi.Bozdağ, "Bu davayla ilgili karar aşamasına gelindiğinde Kılıçdaroğlu bir tweet atarak tavsiye ve telkinde bulunmuştu. Bunlar doğru değil. Bir yandan hukuk devleti, yargı bağımsızlığı diyeceksiniz öte yandan yargı kararlarına karşı ölçüsüz bir şekilde dil uzatacaksınız. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur" diye konuştu.ABD ve Almanya'dan konuyla ilgili yapılan açıklamalara da tepki gösteren Bozdağ, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.Bozdağ şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220426/kilicdaroglu-kavala-beraat-ettigi-bir-davadan-muebbet-hapse-mahkum-oldu-1055856688.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055268488_36:0:1964:1445_1920x0_80_0_0_d8985511045905e2dfc1f6e4f93043c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bekir bozdağ, osman kavala, adalet, hukuk, yargı

Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye'nin içişlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez

16:12 26.04.2022 (güncellendi: 16:43 26.04.2022)
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Adalet Bakanı Bozdağ, Osman Kavala kararına yönelik yurtdışından gelen açıklamalara tepki gösterdi, "Onlar kendi işine baksın. Türkiye'nin içişlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osman Kavala kararına yönelik tepkilere yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı ve hakimlere dil uzatanları kınadığını söyleyen Bozdağ, "Buradan herkesi hukuk devletinin asgari kurallarına saygı duymaya davet ediyorum" dedi.
Bozdağ, "Bu davayla ilgili karar aşamasına gelindiğinde Kılıçdaroğlu bir tweet atarak tavsiye ve telkinde bulunmuştu. Bunlar doğru değil. Bir yandan hukuk devleti, yargı bağımsızlığı diyeceksiniz öte yandan yargı kararlarına karşı ölçüsüz bir şekilde dil uzatacaksınız. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur" diye konuştu.
ABD ve Almanya'dan konuyla ilgili yapılan açıklamalara da tepki gösteren Bozdağ, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.
Bozdağ şöyle devam etti:
"Türk yargısı bağımsızdır ve Türk milleti adına karar verir. Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar. Türkiye'nin iç işlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez. Türk yargısı başka ülkelerin yöneticilerinin değerlendirmelerine göre karar vermez. Hakim ve savcılar üzerine baskı kurulması kabul edilemez."
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu
13:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала