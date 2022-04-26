https://tr.sputniknews.com/20220426/adalet-bakani-bozdag-turkiye-hukuk-devletidir-kimse-yarginin-ustunde-degil-1055862117.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye'nin içişlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez

Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye'nin içişlerine karışmak ABD ya da Almanya'ya düşmez

Adalet Bakanı Bozdağ, Osman Kavala kararına yönelik yurtdışından gelen açıklamalara tepki gösterdi, "Onlar kendi işine baksın. Türkiye'nin içişlerine karışmak... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T16:12+0300

2022-04-26T16:12+0300

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türkiye

bekir bozdağ

osman kavala

adalet

hukuk

yargı

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osman Kavala kararına yönelik tepkilere yanıt verdi.Cumhurbaşkanı ve hakimlere dil uzatanları kınadığını söyleyen Bozdağ, "Buradan herkesi hukuk devletinin asgari kurallarına saygı duymaya davet ediyorum" dedi.Bozdağ, "Bu davayla ilgili karar aşamasına gelindiğinde Kılıçdaroğlu bir tweet atarak tavsiye ve telkinde bulunmuştu. Bunlar doğru değil. Bir yandan hukuk devleti, yargı bağımsızlığı diyeceksiniz öte yandan yargı kararlarına karşı ölçüsüz bir şekilde dil uzatacaksınız. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur" diye konuştu.ABD ve Almanya'dan konuyla ilgili yapılan açıklamalara da tepki gösteren Bozdağ, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.Bozdağ şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220426/kilicdaroglu-kavala-beraat-ettigi-bir-davadan-muebbet-hapse-mahkum-oldu-1055856688.html

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bekir bozdağ, osman kavala, adalet, hukuk, yargı