Kılıçdaroğlu: Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu

Kavala beraat ettiği davadan müebbet hapse mahkum oldu, dünyada böyle bir örnek yok, çünkü yargı bağımsız değil.

Yol arkadaşlarıma sesleniyorum, size de bir çift lafım var. Bu engereklerle çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın olacak. Bu milleti çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin.