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Kılıçdaroğlu: Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu
Kılıçdaroğlu: Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu" dedi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T13:40+0300
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politika
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki toplantısında konuştu. Bugünkü konuşmasını kısa tutan Kılıçdaroğlu, kürsüde sadece 10 dakika kaldı.Kılıçoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220424/kilicdaroglu-bir-kisi-karanlikta-kaliyorsa-hicbirimiz-aydinlikta-degiliz-1055807275.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu: Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu

13:40 26.04.2022 (güncellendi: 13:51 26.04.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki toplantısında konuştu. Bugünkü konuşmasını kısa tutan Kılıçdaroğlu, kürsüde sadece 10 dakika kaldı.
Kılıçoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
Kavala beraat ettiği davadan müebbet hapse mahkum oldu, dünyada böyle bir örnek yok, çünkü yargı bağımsız değil.
Karanlığa mahkum edilen milyonların sesi olacağım.
Yol arkadaşlarıma sesleniyorum, size de bir çift lafım var. Bu engereklerle çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın olacak. Bu milleti çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ya bana katılın ya da şimdi şu anda yolumdan çekilin.
Ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz.
Kılıçdaroğlu: Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2022
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Kılıçdaroğlu: Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz
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