https://tr.sputniknews.com/20220426/alec-baldwinin-sette-goruntu-yonetmenini-oldurdugu-olaya-iliskin-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1055855169.html

Alec Baldwin'in sette görüntü yönetmenini öldürdüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Alec Baldwin'in sette görüntü yönetmenini öldürdüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları sürerken, Santa Fe İlçesi Şerif Ofisi, Rust... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T13:33+0300

2022-04-26T13:33+0300

2022-04-26T13:40+0300

yaşam

abd

alec baldwin

silah

film

atış

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Geçen Ekim ayında ABD'li aktör Alec Baldwin, New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe'deki 'Rust' filminin setinde, güvenli olduğunu sandığı silahla prova yaparken kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.Santa Fe Şerif Ofisi, görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan film setindaki olaya ilişkin tüm dosyaları yayınladı. Kurum tarafından yayınlanan görüntülerde, Baldwin'in tabancasıyla alıştırma yaptığı görülüyor.Görüntülerde, Hutchins'in ölmeden önceki son anları ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kadını kurtarmak için zamana karşı verdikleri mücadele de yer aldı.Kamuoyu ile paylaşılan kesitte, Baldwin'in iki polis tarafından gerçekleştirilen ilk ifadesine ait anlar da yer alıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, ünlü aktör buradaki ifadesinde tetiği kendisinin çekmediğini, ancak silahtan hızlı bir şekilde canlı mermi çıktığını öne sürüyor. Sahte bir merminin nasıl bu kadar hasara yol açabileceğini bilmediğini belirten Baldwin, canlı mermiyi silaha kimin yerleştirdiğini bilmediğini söylüyor.Soruşturma kapsamında henüz kimse suçlanmadı ancak filmin prodüktörlerine güvenlik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi. Yapımcı şirket, maksimum para cezası olan 136.785 dolar ödemeye mahkum edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220220/olumlu-set-kazasinda-savcidan-aciklama-alec-baldwin-tetigi-cekmemis-olabilir-1054047823.html

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abd, alec baldwin, silah, film, atış