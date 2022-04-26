https://tr.sputniknews.com/20220426/alec-baldwinin-sette-goruntu-yonetmenini-oldurdugu-olaya-iliskin-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1055855169.html
Alec Baldwin'in sette görüntü yönetmenini öldürdüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Alec Baldwin'in sette görüntü yönetmenini öldürdüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları sürerken, Santa Fe İlçesi Şerif Ofisi, Rust... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T13:33+0300
2022-04-26T13:33+0300
2022-04-26T13:40+0300
yaşam
abd
alec baldwin
silah
film
atış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055856482_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_83e4832bfcf14c771a93a4249a0b37e9.png
Geçen Ekim ayında ABD'li aktör Alec Baldwin, New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe'deki 'Rust' filminin setinde, güvenli olduğunu sandığı silahla prova yaparken kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.Santa Fe Şerif Ofisi, görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan film setindaki olaya ilişkin tüm dosyaları yayınladı. Kurum tarafından yayınlanan görüntülerde, Baldwin'in tabancasıyla alıştırma yaptığı görülüyor.Görüntülerde, Hutchins'in ölmeden önceki son anları ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kadını kurtarmak için zamana karşı verdikleri mücadele de yer aldı.Kamuoyu ile paylaşılan kesitte, Baldwin'in iki polis tarafından gerçekleştirilen ilk ifadesine ait anlar da yer alıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, ünlü aktör buradaki ifadesinde tetiği kendisinin çekmediğini, ancak silahtan hızlı bir şekilde canlı mermi çıktığını öne sürüyor. Sahte bir merminin nasıl bu kadar hasara yol açabileceğini bilmediğini belirten Baldwin, canlı mermiyi silaha kimin yerleştirdiğini bilmediğini söylüyor.Soruşturma kapsamında henüz kimse suçlanmadı ancak filmin prodüktörlerine güvenlik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi. Yapımcı şirket, maksimum para cezası olan 136.785 dolar ödemeye mahkum edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220220/olumlu-set-kazasinda-savcidan-aciklama-alec-baldwin-tetigi-cekmemis-olabilir-1054047823.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055856482_143:0:996:640_1920x0_80_0_0_696f8f121171d73eba13ae8ef271074d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, alec baldwin, silah, film, atış
Alec Baldwin'in sette görüntü yönetmenini öldürdüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
13:33 26.04.2022 (güncellendi: 13:40 26.04.2022) Abone ol
Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları sürerken, Santa Fe İlçesi Şerif Ofisi, Rust soruşturmasına ait görüntüleri ilk defa yayınladı. Görüntülerde kazada hayatını kaybeden Hutchins'in ölmeden önceki son anları da yer aldı.
Geçen Ekim ayında ABD'li aktör Alec Baldwin, New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe'deki 'Rust' filminin setinde, güvenli olduğunu sandığı silahla prova yaparken kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.
Santa Fe Şerif Ofisi, görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan film setindaki olaya ilişkin tüm dosyaları yayınladı. Kurum tarafından yayınlanan görüntülerde, Baldwin'in tabancasıyla alıştırma yaptığı görülüyor.
Görüntülerde, Hutchins'in ölmeden önceki son anları ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kadını kurtarmak için zamana karşı verdikleri mücadele de yer aldı.
Kamuoyu ile paylaşılan kesitte, Baldwin'in iki polis tarafından gerçekleştirilen ilk ifadesine ait anlar da yer alıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, ünlü aktör buradaki ifadesinde tetiği kendisinin çekmediğini, ancak silahtan hızlı bir şekilde canlı mermi çıktığını öne sürüyor.
Sahte bir merminin nasıl bu kadar hasara yol açabileceğini bilmediğini belirten Baldwin, canlı mermiyi silaha kimin yerleştirdiğini bilmediğini söylüyor.
Soruşturma kapsamında henüz kimse suçlanmadı ancak filmin prodüktörlerine güvenlik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi. Yapımcı şirket, maksimum para cezası olan 136.785 dolar ödemeye mahkum edildi.