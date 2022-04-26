https://tr.sputniknews.com/20220426/bakan-mus-bae-turkiyenin-korfez-bolgesindeki-en-buyuk-ticaret-ortagidir-1055868445.html

Bakan Muş: BAE, Türkiye'nin Körfez Bölgesi'ndeki en büyük ticaret ortağıdır

Bakan Muş: BAE, Türkiye'nin Körfez Bölgesi'ndeki en büyük ticaret ortağıdır

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Birleşik Arap Emirlikleri 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Türkiye'nin halihazırda Körfez Bölgesi'ndeki en büyük ticaret... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T19:45+0300

2022-04-26T19:45+0300

2022-04-26T19:46+0300

mehmet muş

türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae)

bae

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Yapılan Türkiye- Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakeresi sonrası bakanlar ortak basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Bakan Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde şubat ayında Abu Dabi ve Dubai'ye gerçekleştirildiğini hatırlattı. Bakan Muş, "Ziyaretler Birleşik Arap Emirlikleri ile kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz çerçevesinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar aralamıştır. Bu temaslar ayrıca burada başlangıcını yaptığımız kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin de temelini oluşturmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Türkiye'nin halihazırda Körfez Bölgesi'ndeki en büyük ticaret ortağıdır. Mal ticaretiyle birlikte müteahhitlikten, lojistiğe, finanstan sağlığa, eğitime ve turizme değin çeşitli hizmet sektörlerinde önde gelen pek çok Türk firması Birleşik Arap Emirlikleri'nde başarılı işlere imza atmıştı" dedi.'Yeni nesil bir anlaşma modelini hayata geçirmek üzere yola çıkıyoruz'Bakan Muş, "Emirliklerin kamu iştirakleri ve firmaları ülkemizde farklı sektörlerde etkin biçimde faaliyet göstermekte olup Birleşik Arap Emirlikleri'nin ülkemizdeki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artmaktadır. Bu gelişmeler ışığında bizler bu müzakerelerde yalnızca mal ticaretini kapsayan alışagelmiş bir serbest ticaret anlaşması müzakere etmiyor ardından da anlaşılacağı üzere geleceğin küresel ticaret dinamikleriyle uyumlu yeni nesil bir anlaşma modelini hayata geçirmek üzere yola çıkıyoruz. Hepinizin yakından tanık olduğu üzere küresel ekonomi zorlu süreçten geçmektedir. Bu dönemde ticari korumacılık, pandemi ve bölgesel gerilimler küresel dinamikleri sarsarak uluslararası ticarette derin yaralar açmıştır" şeklinde konuştu.Bu zorlu süreçte Türkiye küresel ticarette sınıf atlamayı başarmıştır diyen Bakan Muş, "Nitekim 2021 yılı itibariyle tarihimizde ilk defa küresel ticaretten aldığımız payı yüzde 1'in üzerinde taşıma başarısını gösterdik ve ihracatımızı 225 milyar dolara çıkardık. Böylesine zorlu bir ortamda sağlanan bu başarıda geçmiş dönemde inşa ettiğimiz ticari bütünleşmenin çıpa görevi gördüğü ve pozitif ayrışmamızda önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Hem Türkiye hem de Birleşik Arap Emirlikleri bugün başlatılan müzakerelerin en yakın zamanda tamamlanmasıyla konjonktür riskleri ve imtihanlara karşı daha dirençli hale geleceklerdir" dedi.Bakan Muş sözlerini şöyle sürdürdü:

türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae)

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