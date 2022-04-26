https://tr.sputniknews.com/20220426/bm-genel-kurulundan-gecti-veto-gucune-sahip-5-ulkeden-biri-bu-hakki-kullanirsa-aciklama-yapacak-1055866429.html
BM Genel Kurulu'ndan geçti Veto gücüne sahip 5 ülkeden biri bu hakkı kullanırsa açıklama yapacak
BM Genel Kurulu'ndan geçti Veto gücüne sahip 5 ülkeden biri bu hakkı kullanırsa açıklama yapacak
BM Genel Kurulu, BM Güvenlik Konseyi'nde veto gücüne sahip 5 ülkeden birinin bu hakkı kullanması halinde açıklama yapmasını talep eden kararı kabul etti. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T18:23+0300
2022-04-26T18:23+0300
2022-04-26T18:23+0300
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bm, birleşmiş milletler (bm)
BM Genel Kurulu'ndan geçti Veto gücüne sahip 5 ülkeden biri bu hakkı kullanırsa açıklama yapacak
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BM Genel Kurulu, BM Güvenlik Konseyi'nde veto gücüne sahip 5 ülkeden birinin bu hakkı kullanması halinde açıklama yapmasını talep eden kararı kabul etti.