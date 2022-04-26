https://tr.sputniknews.com/20220426/bosandigi-esini-isten-cikarmayan-fabrikayi-atese-verdi-1055865192.html
Boşandığı eşinin işten çıkarılmasını istedi, reddedilince fabrikayı ateşe verdi
Boşandığı eşinin işten çıkarılmasını istedi, reddedilince fabrikayı ateşe verdi
Aydın'da Aziz B. adındaki bir kişi, işten çıkarılmasını istediği eski eşi Özlem D.'nin çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yaktı. Fabrika... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T17:37+0300
2022-04-26T17:37+0300
2022-04-26T17:38+0300
türkiye
fabrika
aydın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055865294_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_e26e8a03ec98abe3e22a5dd54da827e2.jpg
Olayda, bir süre önce Koçarlı ilçesinde defne yaprağı işlenen fabrikaya giden Aziz B., 1 yıl önce boşandığı Özlem D.'nin işten çıkarılmasını istedi. Ancak fabrika sahipleri, bunu reddetti.DHA'nın haberine göre, bunun üzerine Aziz B., bugün saat 06.30 sıralarında fabrikaya gitti, çatıya çıkıp 3 ayrı noktayı ateşe verdi.Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.Yangında, fabrikada 95 ton defne yaprağıyla çok sayıda makine yandı. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Aziz B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.Fabrikanın sahiplerinden Serdal Babamgil, 7 milyon TL zararın olduğunu belirterek, "Bu fabrikada 30 işçi çalışıyor. İşimizi daha da büyütmek istiyorduk. Çalışanlarımızdan biri eşiyle boşandı. Eski kocası çalışanımızı işten çıkarmamızı istedi ama kimseyi işten çıkarmayacağımızı söyledik. Fabrikada bekçi vardı ancak ona 'Kuşum kaçtı' diyerek çatıya çıkmış. Daha sonra farklı noktalara benzin döküp yakmaya başlamış. 4 milyon TL'lik defne yaprağı ve yanan makinalarla birlikte zararımız 7 milyon TL. 30 ailenin ekmek kapısı yandı" diye konuştu.
türkiye
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055865294_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_8494e9a8e7a508d81545afe9983fc44a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fabrika, aydın
Boşandığı eşinin işten çıkarılmasını istedi, reddedilince fabrikayı ateşe verdi
17:37 26.04.2022 (güncellendi: 17:38 26.04.2022) Abone ol
Aydın'da Aziz B. adındaki bir kişi, işten çıkarılmasını istediği eski eşi Özlem D.'nin çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yaktı. Fabrika sahiplerinden Serdar Babamgil, Aziz B.'nin bekçiye 'kuşum kaçtı' diyerek çatıya çıktığını söylediğini belirterek, "Zararımız 7 milyon TL. 30 ailenin ekmek kapısı yandı" dedi
Olayda, bir süre önce Koçarlı ilçesinde defne yaprağı işlenen fabrikaya giden Aziz B., 1 yıl önce boşandığı Özlem D.'nin işten çıkarılmasını istedi. Ancak fabrika sahipleri, bunu reddetti.
DHA'nın haberine göre, bunun üzerine Aziz B., bugün saat 06.30 sıralarında fabrikaya gitti, çatıya çıkıp 3 ayrı noktayı ateşe verdi.
Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Yangında, fabrikada 95 ton defne yaprağıyla çok sayıda makine yandı. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Aziz B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Fabrikanın sahiplerinden Serdal Babamgil, 7 milyon TL zararın olduğunu belirterek, "Bu fabrikada 30 işçi çalışıyor. İşimizi daha da büyütmek istiyorduk. Çalışanlarımızdan biri eşiyle boşandı. Eski kocası çalışanımızı işten çıkarmamızı istedi ama kimseyi işten çıkarmayacağımızı söyledik. Fabrikada bekçi vardı ancak ona 'Kuşum kaçtı' diyerek çatıya çıkmış. Daha sonra farklı noktalara benzin döküp yakmaya başlamış. 4 milyon TL'lik defne yaprağı ve yanan makinalarla birlikte zararımız 7 milyon TL. 30 ailenin ekmek kapısı yandı" diye konuştu.