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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluğunun kaldırıldığını açıkladı. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
koronavirüs
sağlık bakanlığı
maske
bilim kurulu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, koronavirüs, sağlık bakanlığı, maske, bilim kurulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı

15:29 26.04.2022 (güncellendi: 15:39 26.04.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluğunun kaldırıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Salgının başında sonuçları kestirilemeyen bir virüs ile karşı karşıya olmanın getirdiği belirsizlikler vardı.
Dünya genelinde 160 ülkeye tıbbi yardım desteği sağladık.
Kendi güvenlik ve refahları dışında hiçbir şeyi umursamayan ülkelerin bencilliği tarihin utanç sayfalarına kaydedildi.
Değerli bilim insanlarımıza milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Sağlık ordumuzun verdikleri hizmeti asla unutmayacağız.
Avrupa ülkelerinin çoğu kısıtlamaları kaldırdı. Bugün yapılan toplantıda hususlar değerlendirdi.
Bundan sonra olağanüstü durum olmadıkça toplantı yapmayacak. Sağlık Bakanlığı, salgın yönetimi eylem planı çalışmalarını sürdürecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluğu kaldırıldı.
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