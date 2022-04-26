Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı
15:29 26.04.2022 (güncellendi: 15:39 26.04.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapıyor
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluğunun kaldırıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Salgının başında sonuçları kestirilemeyen bir virüs ile karşı karşıya olmanın getirdiği belirsizlikler vardı.
Dünya genelinde 160 ülkeye tıbbi yardım desteği sağladık.
Kendi güvenlik ve refahları dışında hiçbir şeyi umursamayan ülkelerin bencilliği tarihin utanç sayfalarına kaydedildi.
Değerli bilim insanlarımıza milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Sağlık ordumuzun verdikleri hizmeti asla unutmayacağız.
Avrupa ülkelerinin çoğu kısıtlamaları kaldırdı. Bugün yapılan toplantıda hususlar değerlendirdi.
Bundan sonra olağanüstü durum olmadıkça toplantı yapmayacak. Sağlık Bakanlığı, salgın yönetimi eylem planı çalışmalarını sürdürecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluğu kaldırıldı.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Bilim Kurulu Üyeleriyle açıklamalarda bulunuyor https://t.co/xzD9ZVO0y4— AA Canlı (@AACanli) April 26, 2022