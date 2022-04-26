https://tr.sputniknews.com/20220426/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055849384.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.77'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.84 TL’de yer alıyor. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T09:15+0300
2022-04-26T09:15+0300
2022-04-26T09:15+0300
ekonomi
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yarım gram altın
gram altın
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Dolar, 26 Nisan 2022 sabahında 14.77 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.7733 lira, satış fiyatı 14.7771 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.8423 lira alış fiyatı, 15.8466 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.İngiliz Sterlini'nde ise alış fiyatı 18.8029 lira, satış fiyatı 18.8963 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Dün 1900 doların altını test eden Ons altın fiyatı, 26 Nisan sabahında 1903 dolar seviyesinde yer alıyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 904 lira, çeyrek altın 1483 lira, yarım altın 2966 lira, tam altın 5915 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220425/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055820667.html
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ekonomi, dolar, dolar/tl, euro, altın, yarım gram altın, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 14.77'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.84 TL’de yer alıyor.
Dolar, 26 Nisan 2022 sabahında 14.77 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.7733 lira, satış fiyatı 14.7771 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.8423 lira alış fiyatı, 15.8466 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz Sterlini'nde ise alış fiyatı 18.8029 lira, satış fiyatı 18.8963 lira seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Dün 1900 doların altını test eden Ons altın fiyatı, 26 Nisan sabahında 1903 dolar seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 904 lira, çeyrek altın 1483 lira, yarım altın 2966 lira, tam altın 5915 liradan işlem görüyor.