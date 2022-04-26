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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 30 yıllık direktörü görevi bırakıyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 30 yıllık direktörü görevi bırakıyor
Yaklaşık 30 yıldır İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün direktörlük görevini üstlenen Kenneth Roth, ağustos ayında görevi bırakma kararı aldığını duyurdu. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T10:45+0300
2022-04-26T10:49+0300
dünya
kenneth roth
insan hakları izleme örgütü (hrw)
görevden ayrılma
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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nü (HRW) yaklaşık 30 yıldır yöneten Kenneth Roth, görevi bırakma kararı aldığını açıkladı.Bu yılın ağustos ayının sonunda görevi bırakacak Roth’un yerine gelecek ismin ise henüz belli olmadığı belirtildi.Roth’un yardımcısı Tirana Hassan, geçici yönetici direktör olarak görev alacağını açıklayarak, Roth’un pozisyonu için kalıcı bir kişinin seçilmesi için de çalışmaların başlayacağını belirtti. Roth, "Yaklaşık 30 yıl bu organizasyonu geliştirmek ve dünya genelinde insan haklarının savunuculuğunda önemli bir güç olmasını sağladığım için ayrıcalıklı hissediyorum" ifadelerini kullandı.Roth, ayrıca bu süreç içerisinde yaşadıklarını ve insan haklarını savunmak için en etkili stratejileri kaleme alacağını da sözlerine ekledi.Roth, 1987 yılında kuruma direktör yardımcısı olarak katılmıştı. Roth’un yönetimi sırasında 60 çalışan ve 7 milyon dolarlık bütçeye sahip olan kurumda şu an 100 ülkede 552 insan görev alıyor ve kurumun yaklaşık 100 milyon dolarlık bir bütçesi bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20200305/insan-haklari-izleme-orgutu-abyi-siginmacilar-konusunda-insan-haklarina-saygili-olmaya-cagirdi-1041534863.html
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kenneth roth, insan hakları izleme örgütü (hrw), görevden ayrılma

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 30 yıllık direktörü görevi bırakıyor

10:45 26.04.2022 (güncellendi: 10:49 26.04.2022)
© AFP 2022İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022
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Yaklaşık 30 yıldır İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün direktörlük görevini üstlenen Kenneth Roth, ağustos ayında görevi bırakma kararı aldığını duyurdu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nü (HRW) yaklaşık 30 yıldır yöneten Kenneth Roth, görevi bırakma kararı aldığını açıkladı.
Bu yılın ağustos ayının sonunda görevi bırakacak Roth’un yerine gelecek ismin ise henüz belli olmadığı belirtildi.
Roth’un yardımcısı Tirana Hassan, geçici yönetici direktör olarak görev alacağını açıklayarak, Roth’un pozisyonu için kalıcı bir kişinin seçilmesi için de çalışmaların başlayacağını belirtti. Roth, "Yaklaşık 30 yıl bu organizasyonu geliştirmek ve dünya genelinde insan haklarının savunuculuğunda önemli bir güç olmasını sağladığım için ayrıcalıklı hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Roth, ayrıca bu süreç içerisinde yaşadıklarını ve insan haklarını savunmak için en etkili stratejileri kaleme alacağını da sözlerine ekledi.
Roth, 1987 yılında kuruma direktör yardımcısı olarak katılmıştı. Roth’un yönetimi sırasında 60 çalışan ve 7 milyon dolarlık bütçeye sahip olan kurumda şu an 100 ülkede 552 insan görev alıyor ve kurumun yaklaşık 100 milyon dolarlık bir bütçesi bulunuyor.
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