https://tr.sputniknews.com/20220426/moldova-devlet-baskani-sandu-transdinyesterdeki-patlamalar-nedeniyle-guvenlik-konseyini-topluyor-1055854397.html
Moldova Devlet Başkanı Sandu, Transdinyester'deki patlamalar nedeniyle Güvenlik Konseyi'ni topluyor
Moldova Devlet Başkanı Sandu, Transdinyester'deki patlamalar nedeniyle Güvenlik Konseyi'ni topluyor
Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, son günlerde Transdinyester bölgesinde yaşanan patlamalar nedeniyle bugün Moldova Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T12:33+0300
2022-04-26T12:33+0300
2022-04-26T12:33+0300
moldova
transdinyester
maia sandu
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Moldova Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sandu, saat 13.00'te (TSİ) başlayacak toplantının ardından basın açıklaması yaparak gelişmeleri değerlendirecek. Bu arada Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi, durumu izlediklerini belirterek "Toplumu sakin olmaya ve özellikle nefreti ve savaşı körükleyen doğrulanmamış kaynaklardan gelen bilgileri yaymaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Moldova Gümrük Servisi de, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Transdinyester'den çıkışlardaki gümrük noktalarının olağan şekilde çalıştığını aktardı.Barış Gücü Operasyonu Birleşik Denetim Komisyonu Eş Başkanı Oleg Belyakov ise, barış güçlerinin güvenli bölgedeki durumu kontrol ettiğinin altını çizdi. Dün Transdinyester Devlet Güvenlik Bakanlığı binasının yakınında bir dizi patlama yaşanmış, ayrıca binaya el bombası fırlatıcısıyla ateş açılmıştı. Bugün de Mayak köyünde iki patlama meydana gelmiş ve Rusya radyolarının yeniden yayınını gerçekleştiren iki iletişim kulesi hasar almıştı.
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Moldova Devlet Başkanı Sandu, Transdinyester'deki patlamalar nedeniyle Güvenlik Konseyi'ni topluyor
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Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, son günlerde Transdinyester bölgesinde yaşanan patlamalar nedeniyle bugün Moldova Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı yapacak.
Moldova Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sandu, saat 13.00'te (TSİ) başlayacak toplantının ardından basın açıklaması yaparak gelişmeleri değerlendirecek.
Bu arada Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi, durumu izlediklerini belirterek "Toplumu sakin olmaya ve özellikle nefreti ve savaşı körükleyen doğrulanmamış kaynaklardan gelen bilgileri yaymaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Moldova Gümrük Servisi de, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Transdinyester'den çıkışlardaki gümrük noktalarının olağan şekilde çalıştığını aktardı.
Barış Gücü Operasyonu Birleşik Denetim Komisyonu Eş Başkanı Oleg Belyakov ise, barış güçlerinin güvenli bölgedeki durumu kontrol ettiğinin altını çizdi.
Dün Transdinyester Devlet Güvenlik Bakanlığı binasının yakınında bir dizi patlama yaşanmış, ayrıca binaya el bombası fırlatıcısıyla ateş açılmıştı. Bugün de Mayak köyünde iki patlama meydana gelmiş ve Rusya radyolarının yeniden yayınını gerçekleştiren iki iletişim kulesi hasar almıştı.