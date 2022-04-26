https://tr.sputniknews.com/20220426/rusya-londranin-kievi-rusyaya-saldirmaya-kiskirtmasi-orantili-bir-yanita-yol-acacak-1055865416.html

Rusya: Londra'nın Kiev'i Rusya’ya saldırmaya kışkırtması orantılı bir yanıta yol açacak

Rusya: Londra'nın Kiev'i Rusya’ya saldırmaya kışkırtması orantılı bir yanıta yol açacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Londra'nın Kiev'i Rusya topraklarındaki hedefleri vurması için doğrudan kışkırtmasının derhal orantılı bir yanıta yol açacağı... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T17:37+0300

2022-04-26T17:37+0300

2022-04-26T18:00+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya

londra

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı James Hippie’nin Kiev’in Rusya’daki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırdığı yönündeki açıklamalarının dikkat çekici olduğu belirtildi.Açıklamada ayrıca Londra'nın provokasyonlarından sonra Ukrayna makamlarının bu tür eylemlere girişmesinin derhal orantılı bir yanıta yol açacağı kaydedildi.Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kiev'deki ilgili karar alma merkezlerine yönelik karşı saldırılara gece gündüz hazır olduğunu vurguladı.“Londra'nın Kiev rejimini bu tür eylemlere doğrudan kışkırtmasının, uygulanmaya çalışılması durumunda derhal orantılı yanıtımıza yol açacağını vurgulamak isteriz. Uyardığımız üzere Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev'deki ilgili kararların alındığı merkezlere uzun menzilli hassas silahlarla karşılık vermeye 24 saat hazırdır” denilen açıklamada, Ukrayna’nın Kiev'deki karar alma merkezlerinde bir Batılı ülke vatandaşlarının arasından danışmanların bulunmasının, Rusya'nın misilleme eylemlerine karar verme sürecinde ‘muhakkak bir sorun olmayacağı’ denildi.

rusya

londra

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya savunma bakanlığı, rusya, londra, kiev