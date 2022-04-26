https://tr.sputniknews.com/20220426/rusya-londranin-kievi-rusyaya-saldirmaya-kiskirtmasi-orantili-bir-yanita-yol-acacak-1055865416.html
Rusya: Londra'nın Kiev'i Rusya’ya saldırmaya kışkırtması orantılı bir yanıta yol açacak
Rusya: Londra'nın Kiev'i Rusya’ya saldırmaya kışkırtması orantılı bir yanıta yol açacak
Rusya Savunma Bakanlığı, Londra'nın Kiev'i Rusya topraklarındaki hedefleri vurması için doğrudan kışkırtmasının derhal orantılı bir yanıta yol açacağı... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T17:37+0300
2022-04-26T17:37+0300
2022-04-26T18:00+0300
ukrayna krizi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı James Hippie’nin Kiev’in Rusya’daki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırdığı yönündeki açıklamalarının dikkat çekici olduğu belirtildi.Açıklamada ayrıca Londra'nın provokasyonlarından sonra Ukrayna makamlarının bu tür eylemlere girişmesinin derhal orantılı bir yanıta yol açacağı kaydedildi.Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kiev'deki ilgili karar alma merkezlerine yönelik karşı saldırılara gece gündüz hazır olduğunu vurguladı.“Londra'nın Kiev rejimini bu tür eylemlere doğrudan kışkırtmasının, uygulanmaya çalışılması durumunda derhal orantılı yanıtımıza yol açacağını vurgulamak isteriz. Uyardığımız üzere Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev'deki ilgili kararların alındığı merkezlere uzun menzilli hassas silahlarla karşılık vermeye 24 saat hazırdır” denilen açıklamada, Ukrayna’nın Kiev'deki karar alma merkezlerinde bir Batılı ülke vatandaşlarının arasından danışmanların bulunmasının, Rusya'nın misilleme eylemlerine karar verme sürecinde ‘muhakkak bir sorun olmayacağı’ denildi.
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Rusya: Londra'nın Kiev'i Rusya’ya saldırmaya kışkırtması orantılı bir yanıta yol açacak
17:37 26.04.2022 (güncellendi: 18:00 26.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Londra'nın Kiev'i Rusya topraklarındaki hedefleri vurması için doğrudan kışkırtmasının derhal orantılı bir yanıta yol açacağı konusunda uyardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı James Hippie’nin Kiev’in Rusya’daki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırdığı yönündeki açıklamalarının dikkat çekici olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca Londra'nın provokasyonlarından sonra Ukrayna makamlarının bu tür eylemlere girişmesinin derhal orantılı bir yanıta yol açacağı kaydedildi.
Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kiev'deki ilgili karar alma merkezlerine yönelik karşı saldırılara gece gündüz hazır olduğunu vurguladı.
“Londra'nın Kiev rejimini bu tür eylemlere doğrudan kışkırtmasının, uygulanmaya çalışılması durumunda derhal orantılı yanıtımıza yol açacağını vurgulamak isteriz. Uyardığımız üzere Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev'deki ilgili kararların alındığı merkezlere uzun menzilli hassas silahlarla karşılık vermeye 24 saat hazırdır” denilen açıklamada, Ukrayna’nın Kiev'deki karar alma merkezlerinde bir Batılı ülke vatandaşlarının arasından danışmanların bulunmasının, Rusya'nın misilleme eylemlerine karar verme sürecinde ‘muhakkak bir sorun olmayacağı’ denildi.