https://tr.sputniknews.com/20220426/tarim-ve-orman-bakanligi-patates-sigili-sebebiyle-26-ilde-karantina-uygulanmaktadir-1055859957.html

Tarım ve Orman Bakanlığı: Patates siğili sebebiyle 26 ilde karantina uygulanmaktadır

Tarım ve Orman Bakanlığı: Patates siğili sebebiyle 26 ilde karantina uygulanmaktadır

Tarım ve Orman Bakanlığı, patateste siğil, kahverengi çürüklüğü, halka çürüklüğü ve kist nematodları nedeniyle 26 ilde karantina tedbirleri uygulandığını... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T15:24+0300

2022-04-26T15:24+0300

2022-04-26T15:30+0300

patates

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

karantina

kanser

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in “Bir nevi kanser olan patates siğili sonrası 2004 yılında başlatılan ekim alanı kısıtlaması, 2022 yılı itibarı ile hangi boyuttadır? Kaç ilde ne kadar alanda hastalık nedeni ile patates ekimi yapılmamaktadır? Siğil gibi zarar veren nematod hastalığının boyutları ve halen mevcut durumu nedir? Patates siğili ile ilgili çiftçi eğitimi verilmekte midir?” şeklindeki soru önergesine cevap verdi. Bakanlık tarafından Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’nin imzasıyla Gürer'e gönderilen cevapta şu ifadeler yer aldı:

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patates, tarım ve orman bakanlığı, karantina, kanser