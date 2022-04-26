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Yemen'de 4 ayda 33 binden fazla kişi göç etmek zorunda kaldı
Yemen'de 4 ayda 33 binden fazla kişi göç etmek zorunda kaldı
Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yılın başından bu yana Yemen'de 33 binden fazla kişinin yaşadıkları yerden göç etmek zorunda... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
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göç
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IOM'nin yayımladığı rapora göre, Örgüte bağlı ekipler, bu yıl Yemen'de yurtlarını bırakmak zorunda kalan aile sayısının 5 bin 556 olduğunu tespit etti.Bu aileler toplam 33 bin 336 kişiden oluşurken, göçler 2022 başı ile 23 Nisan arasında gerçekleşti.Göç edenlerin çoğunluğu ise Hudeyde, Taiz ve Dali kentlerindeki çatışmalardan dolayı bulundukları yerden ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220326/uluslararasi-goc-orgutu-yemende-190-binden-fazla-gocmen-yardima-muhtac-1055065402.html
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yemen savaşı, göç, bm, yemen

Yemen'de 4 ayda 33 binden fazla kişi göç etmek zorunda kaldı

02:14 26.04.2022
© AAYemen'de savaştan kaçan göçmen çocuklar
Yemen'de savaştan kaçan göçmen çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yılın başından bu yana Yemen'de 33 binden fazla kişinin yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.
IOM'nin yayımladığı rapora göre, Örgüte bağlı ekipler, bu yıl Yemen'de yurtlarını bırakmak zorunda kalan aile sayısının 5 bin 556 olduğunu tespit etti.
Bu aileler toplam 33 bin 336 kişiden oluşurken, göçler 2022 başı ile 23 Nisan arasında gerçekleşti.
Göç edenlerin çoğunluğu ise Hudeyde, Taiz ve Dali kentlerindeki çatışmalardan dolayı bulundukları yerden ayrıldı.
Yemen'de savaştan kaçan göçmen çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
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Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 190 binden fazla göçmen yardıma muhtaç
26 Mart, 14:29
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