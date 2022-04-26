https://tr.sputniknews.com/20220426/yemende-4-ayda-33-binden-fazla-kisi-goc-etmek-zorunda-kaldi--1055846483.html

Yemen'de 4 ayda 33 binden fazla kişi göç etmek zorunda kaldı

Yemen'de 4 ayda 33 binden fazla kişi göç etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yılın başından bu yana Yemen'de 33 binden fazla kişinin yaşadıkları yerden göç etmek zorunda... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T02:14+0300

2022-04-26T02:14+0300

2022-04-26T02:14+0300

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IOM'nin yayımladığı rapora göre, Örgüte bağlı ekipler, bu yıl Yemen'de yurtlarını bırakmak zorunda kalan aile sayısının 5 bin 556 olduğunu tespit etti.Bu aileler toplam 33 bin 336 kişiden oluşurken, göçler 2022 başı ile 23 Nisan arasında gerçekleşti.Göç edenlerin çoğunluğu ise Hudeyde, Taiz ve Dali kentlerindeki çatışmalardan dolayı bulundukları yerden ayrıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220326/uluslararasi-goc-orgutu-yemende-190-binden-fazla-gocmen-yardima-muhtac-1055065402.html

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