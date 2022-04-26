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Yeni spor yasası Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni spor yasası Resmi Gazete'de yayımlandı
Spor kulüplerini yakından ilgilendiren Spor Yasası düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla birlikte kulüp başkanları ve yöneticiler... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T07:20+0300
2022-04-26T07:22+0300
türkiye
resmi gazete
spor yasası
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Meclis'ten geçen Spor Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak.Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilecek. Kulüp başkanları ve yöneticiler, yaptıkları fazla borçlanmadan sorumlu tutulacak. Mevcut yöneticilerden önceki borçlar için de spor kulüplerine bir ödeme takvimi çıkartılacak.Düzenlemeyle, kulüplerdeki kayıt dışılığında önüne geçilecek.
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resmi gazete, spor yasası

Yeni spor yasası Resmi Gazete'de yayımlandı

07:20 26.04.2022 (güncellendi: 07:22 26.04.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Spor kulüplerini yakından ilgilendiren Spor Yasası düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla birlikte kulüp başkanları ve yöneticiler borçlanmadan sorumlu tutulabilecek.
Meclis'ten geçen Spor Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak.
Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilecek. Kulüp başkanları ve yöneticiler, yaptıkları fazla borçlanmadan sorumlu tutulacak. Mevcut yöneticilerden önceki borçlar için de spor kulüplerine bir ödeme takvimi çıkartılacak.
Düzenlemeyle, kulüplerdeki kayıt dışılığında önüne geçilecek.
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