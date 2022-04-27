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SON DAKİKA| Almanya Ekonomi Bakanı: Rus gazı için euro ile ödeme yapıyoruz
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220427/almanya-ekonomi-bakani-rus-gazi-icin-euro-ile-odeme-yapiyoruz-1055890511.html
Almanya Ekonomi Bakanlığı: Rus gazı için euro ile ödeme yapıyoruz
Almanya Ekonomi Bakanlığı: Rus gazı için euro ile ödeme yapıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus gazı alanların rubleyle ödeme yapması kararına uymayan Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışının kesilmesi, Macaristan... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T14:41+0300
2022-04-27T14:52+0300
ukrayna krizi
almanya
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Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Robert Zeverin Alman şirketlerinin Rus doğalgazı için euro ile ödeme yaptığını söyledi.Zeverin, "Alman şirketleri Rus gaz tedarikini euro olarak ödüyor, böylece Almanya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiriyor" dedi.
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Almanya Ekonomi Bakanlığı: Rus gazı için euro ile ödeme yapıyoruz

14:41 27.04.2022 (güncellendi: 14:52 27.04.2022)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus gazı alanların rubleyle ödeme yapması kararına uymayan Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışının kesilmesi, Macaristan ve Avusturya'nın ise rubleyle ödemeyi kabul ettiklerini duyurması sonrası, Almanya'dan açıklama geldi.
Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Robert Zeverin Alman şirketlerinin Rus doğalgazı için euro ile ödeme yaptığını söyledi.
Zeverin, "Alman şirketleri Rus gaz tedarikini euro olarak ödüyor, böylece Almanya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiriyor" dedi.
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