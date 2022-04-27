https://tr.sputniknews.com/20220427/almanya-ekonomi-bakani-rus-gazi-icin-euro-ile-odeme-yapiyoruz-1055890511.html

Almanya Ekonomi Bakanlığı: Rus gazı için euro ile ödeme yapıyoruz

Almanya Ekonomi Bakanlığı: Rus gazı için euro ile ödeme yapıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus gazı alanların rubleyle ödeme yapması kararına uymayan Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışının kesilmesi, Macaristan... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T14:41+0300

2022-04-27T14:41+0300

2022-04-27T14:52+0300

ukrayna krizi

almanya

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Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Robert Zeverin Alman şirketlerinin Rus doğalgazı için euro ile ödeme yaptığını söyledi.Zeverin, "Alman şirketleri Rus gaz tedarikini euro olarak ödüyor, böylece Almanya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiriyor" dedi.

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almanya