https://tr.sputniknews.com/20220427/almanya-ekonomi-bakani-rus-gazi-icin-euro-ile-odeme-yapiyoruz-1055890511.html
Almanya Ekonomi Bakanlığı: Rus gazı için euro ile ödeme yapıyoruz
Almanya Ekonomi Bakanlığı: Rus gazı için euro ile ödeme yapıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus gazı alanların rubleyle ödeme yapması kararına uymayan Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışının kesilmesi, Macaristan... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T14:41+0300
2022-04-27T14:41+0300
2022-04-27T14:52+0300
ukrayna krizi
almanya
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Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Robert Zeverin Alman şirketlerinin Rus doğalgazı için euro ile ödeme yaptığını söyledi.Zeverin, "Alman şirketleri Rus gaz tedarikini euro olarak ödüyor, böylece Almanya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiriyor" dedi.
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Almanya Ekonomi Bakanlığı: Rus gazı için euro ile ödeme yapıyoruz
14:41 27.04.2022 (güncellendi: 14:52 27.04.2022) Abone ol
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus gazı alanların rubleyle ödeme yapması kararına uymayan Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışının kesilmesi, Macaristan ve Avusturya'nın ise rubleyle ödemeyi kabul ettiklerini duyurması sonrası, Almanya'dan açıklama geldi.
Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Robert Zeverin Alman şirketlerinin Rus doğalgazı için euro ile ödeme yaptığını söyledi.
Zeverin, "Alman şirketleri Rus gaz tedarikini euro olarak ödüyor, böylece Almanya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiriyor" dedi.