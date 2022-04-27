Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220427/antalyada-50-metre-uzunlugundaki-kumda-rekor-denemesi-1055884015.html
Antalya'da 50 metre uzunluğundaki kumda rekor denemesi
Antalya'da 50 metre uzunluğundaki kumda rekor denemesi
Antalya'da bu yıl 17. düzenlenecek Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde yeni sezonda kapılarını 'Uzay' temasıyla açarken, alanda 50 metrelik kuma bir günde bu... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T11:46+0300
2022-04-27T11:59+0300
multimedya
kum
antalya
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055883339_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_41fa9760ed0163f522064b9e009ccdb5.jpg
kum
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055883339_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_060bfbf43ae1c264cb2dae41c14fe411.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kum, фото, antalya, rekor

Antalya'da 50 metre uzunluğundaki kumda rekor denemesi

11:46 27.04.2022 (güncellendi: 11:59 27.04.2022)
Abone olTelegram
Antalya'da bu yıl 17. düzenlenecek Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde yeni sezonda kapılarını 'Uzay' temasıyla açarken, alanda 50 metrelik kuma bir günde bu tema işlenerek rekor kırılmak isteniyor.
© AALara Halk Plajı'nda yer alan, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği festival, bu sezon Uzay temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.
Antalya'da 50 metre uzunluğundaki kumda rekor denemesi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Lara Halk Plajı'nda yer alan, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği festival, bu sezon Uzay temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.
© AAUzaya gönderilen Sputnik ve Apollo gibi bilinen roketlerin replikalarının sergileneceği alanın etkinlik kapsamında, 'Yuri Gagarin', 'Apollo 11 ve Neil Armstrong', 'Hubble Uzay Teleskobu' ve 'Mars'ta kolonileşme'yi konu edinen kum heykeller için 25 kum heykeltıraş 10 bin ton kum kullanarak çalışmalarına sürdürüyor.
Antalya'da 50 metre uzunluğundaki kumda rekor denemesi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Uzaya gönderilen Sputnik ve Apollo gibi bilinen roketlerin replikalarının sergileneceği alanın etkinlik kapsamında, 'Yuri Gagarin', 'Apollo 11 ve Neil Armstrong', 'Hubble Uzay Teleskobu' ve 'Mars'ta kolonileşme'yi konu edinen kum heykeller için 25 kum heykeltıraş 10 bin ton kum kullanarak çalışmalarına sürdürüyor.
© AAFestival alanını gezenler, uzay ve insan konusunu işleyen heykellerin yanı sıra, uzay temalı Star Trek, Star Wars gibi kült filmlerden esinlenilerek yapılacak heykelleri de görme şansı bulacak.
Antalya'da 50 metre uzunluğundaki kumda rekor denemesi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Festival alanını gezenler, uzay ve insan konusunu işleyen heykellerin yanı sıra, uzay temalı Star Trek, Star Wars gibi kült filmlerden esinlenilerek yapılacak heykelleri de görme şansı bulacak.
© AAFestival direktörü Cem Karaca, serginin ana konusunu oluşturan kum heykellerin 2022 temasının, insanlığın uzaya ulaşmak için verdiği mücadeleyi yansıtacağını söyledi. Karaca, Leonardo Da Vinci'nin tasarımlarından, insanlı ilk roket denemesini yapan Lagari Hasan Çelebi ile Galata Kulesi'nden kanatlı uçuş yapan Hazerfen Çelebi'ye, ilk uçağı yapan Wright kardeşlerden Sputnik 1 uydusu, Apollo 11 ve Space X'e uzanan uzay ve insan etkileşimini ele alacaklarını belirtti.
Antalya'da 50 metre uzunluğundaki kumda rekor denemesi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Festival direktörü Cem Karaca, serginin ana konusunu oluşturan kum heykellerin 2022 temasının, insanlığın uzaya ulaşmak için verdiği mücadeleyi yansıtacağını söyledi. Karaca, Leonardo Da Vinci'nin tasarımlarından, insanlı ilk roket denemesini yapan Lagari Hasan Çelebi ile Galata Kulesi'nden kanatlı uçuş yapan Hazerfen Çelebi'ye, ilk uçağı yapan Wright kardeşlerden Sputnik 1 uydusu, Apollo 11 ve Space X'e uzanan uzay ve insan etkileşimini ele alacaklarını belirtti.
© AAGeniş bir çerçevede insanları sıkmadan eğlendirerek, uzaya olan macerasını öğreten bir tema işlemek istediklerini vurgulayan Karaca, "Uzayla ilgili çekilmiş kült uzay filmlerinden sahneleri ve kahramanları canlandırdık. Heykeltıraşlarımız, heykellerin yapımına devam ediyor. 1 Mayıs itibarıyla tamamlayıp ziyarete açmayı planlıyoruz." dedi. Cem Karaca, 50 metre uzunluğunda bin ton kum kullanılarak, alanda bir de rekor denemesi yapacaklarını ifade etti. Rekorun 50 metre uzunluğundaki kumun üzerine bir günde tema işleyeceklerini belirten Karaca, şunları dile getirdi: "Heykeltıraşlarımız sabah saat 9'da çalışmaya başladı, akşam 7'ye kadar bunu bitirmeyi planlıyoruz. Bütün heykeltıraşlarımız bu çalışmayı şu anda yürütüyorlar. Bir gün içinde en hızlı, en uzun ve en çok kum kullanılarak yapılmış temayla Guinness rekorlar kitabına girmeyi hak eden bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Bununla ilgili hızlı bir şekilde çekimlerimizi yapıyoruz, kanıtlarımızı Guinness'e gönderip umarım kısa bir süre içinde bu rekoru kazanarak hem Antalya'mızın hem de ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmuş olmak istiyoruz. 25 kişilik ekiple bu işi yapıyoruz." Karaca, alanda 1 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamayı planladıklarını aktardı.
Antalya'da 50 metre uzunluğundaki kumda rekor denemesi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Geniş bir çerçevede insanları sıkmadan eğlendirerek, uzaya olan macerasını öğreten bir tema işlemek istediklerini vurgulayan Karaca, "Uzayla ilgili çekilmiş kült uzay filmlerinden sahneleri ve kahramanları canlandırdık. Heykeltıraşlarımız, heykellerin yapımına devam ediyor. 1 Mayıs itibarıyla tamamlayıp ziyarete açmayı planlıyoruz." dedi. Cem Karaca, 50 metre uzunluğunda bin ton kum kullanılarak, alanda bir de rekor denemesi yapacaklarını ifade etti. Rekorun 50 metre uzunluğundaki kumun üzerine bir günde tema işleyeceklerini belirten Karaca, şunları dile getirdi: "Heykeltıraşlarımız sabah saat 9'da çalışmaya başladı, akşam 7'ye kadar bunu bitirmeyi planlıyoruz. Bütün heykeltıraşlarımız bu çalışmayı şu anda yürütüyorlar. Bir gün içinde en hızlı, en uzun ve en çok kum kullanılarak yapılmış temayla Guinness rekorlar kitabına girmeyi hak eden bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Bununla ilgili hızlı bir şekilde çekimlerimizi yapıyoruz, kanıtlarımızı Guinness'e gönderip umarım kısa bir süre içinde bu rekoru kazanarak hem Antalya'mızın hem de ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmuş olmak istiyoruz. 25 kişilik ekiple bu işi yapıyoruz." Karaca, alanda 1 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamayı planladıklarını aktardı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала