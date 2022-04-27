Antalya'da 50 metre uzunluğundaki kumda rekor denemesi

© AA Geniş bir çerçevede insanları sıkmadan eğlendirerek, uzaya olan macerasını öğreten bir tema işlemek istediklerini vurgulayan Karaca, "Uzayla ilgili çekilmiş kült uzay filmlerinden sahneleri ve kahramanları canlandırdık. Heykeltıraşlarımız, heykellerin yapımına devam ediyor. 1 Mayıs itibarıyla tamamlayıp ziyarete açmayı planlıyoruz." dedi. Cem Karaca, 50 metre uzunluğunda bin ton kum kullanılarak, alanda bir de rekor denemesi yapacaklarını ifade etti. Rekorun 50 metre uzunluğundaki kumun üzerine bir günde tema işleyeceklerini belirten Karaca, şunları dile getirdi: "Heykeltıraşlarımız sabah saat 9'da çalışmaya başladı, akşam 7'ye kadar bunu bitirmeyi planlıyoruz. Bütün heykeltıraşlarımız bu çalışmayı şu anda yürütüyorlar. Bir gün içinde en hızlı, en uzun ve en çok kum kullanılarak yapılmış temayla Guinness rekorlar kitabına girmeyi hak eden bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Bununla ilgili hızlı bir şekilde çekimlerimizi yapıyoruz, kanıtlarımızı Guinness'e gönderip umarım kısa bir süre içinde bu rekoru kazanarak hem Antalya'mızın hem de ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmuş olmak istiyoruz. 25 kişilik ekiple bu işi yapıyoruz." Karaca, alanda 1 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamayı planladıklarını aktardı.